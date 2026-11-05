¿Quién debutó primero, Maradona o Hugo Sánchez? La curiosa coincidencia sobre los inicios de ambos ídolos del futbol

Diego Armando Maradona y Hugo Sánchez construyeron carreras que los convirtieron en referentes del futbol de Argentina y México, respectivamente. Sin embargo, mucho antes de conquistar títulos y brillar en Europa, ambos comenzaron su camino con una coincidencia que une sus historias desde el primer partido.

Resulta que sus debuts en Primera División ocurrieron durante la misma semana de octubre de 1976. Aunque tenían distintas edades y dieron sus primeros pasos en países diferentes, apenas unos días separaron las presentaciones de quienes terminarían convirtiéndose en ídolos de millones de aficionados.

¿Quién debutó primero, Maradona o Hugo Sánchez?

Maradona debutó primero, el 20 de octubre de 1976, cuando disputó sus primeros minutos con Argentinos Juniors frente a Talleres de Córdoba. Por su parte, Hugo Sánchez se estrenó el 23 de octubre de ese mismo año, defendiendo la camiseta de Pumas ante Tigres.

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Esto quiere decir que el argentino se adelantó solamente tres días al delantero mexicano. La comparación corresponde a sus presentaciones oficiales en Primera División con clubes, ya que Hugo había participado previamente en competencias internacionales como futbolista amateur.

Maradona debutó con Argentinos Juniors antes de cumplir 16 años

Diego Maradona El 'Pelusa' vistiendo los colores de Argentinos Juniors durante sus primeros años (Azteca Deportes)

El primer partido de Diego se disputó en la antigua cancha de Argentinos Juniors, en La Paternal, durante la octava fecha del Torneo Nacional. El entrenador Juan Carlos Montes decidió darle minutos al comienzo del segundo tiempo, en sustitución de Rubén Giacobetti.

En ese entonces, Maradona tenía 15 años y estaba a solo diez días de cumplir los 16, precisamente el número que utilizó en su camiseta aquella tarde. Si bien es cierto que su equipo perdió 1-0 por un gol de Luis Antonio “Hacha” Ludueña, el encuentro quedó marcado por la aparición del joven argentino.

El astro argentino pudo haber debutado mucho antes, ya que según los registros de Argentinos Juniors, el ‘Pelusa’ arrastraba una sanción de cinco fechas desde divisiones inferiores.

Hugo Sánchez tuvo sus primeros minutos con Pumas ante Tigres

Hugo Sánchez Los inicios del 'Pentapichichi' en Pumas UNAM (Azteca Deportes)

Tres días después del debut de Maradona, Hugo Sánchez recibió su oportunidad en el Estadio Universitario de Nuevo León, durante la visita de Pumas a Tigres. El mexicano tenía 18 años, por lo que era mayor que Maradona cuando ambos comenzaron sus carreras en Primera División.

El histórico delantero mexicano ingresó al minuto 25 por José Geraldo Cándido y, como si fuera poco, participó en la jugada que terminó con la única anotación del encuentro, dejando su primera contribución en aquella presentación.

El Pentapichichi venía de representar a México en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. Meses más tarde, cerró su primera temporada con otro recuerdo especial: el campeonato de Liga con Pumas en la campaña 1976-77.