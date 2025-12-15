¡EL IMÁN HUMANO! | Nahuel se queda con TODO en la FINAL | Toluca vs Tigres | Final Vuelta
Nada se le escapa. Absolutamente nada. Nahuel Guzmán volvió a demostrar por qué es uno de los grandes: disparos, centros y rebotes terminan pegados a sus manos, como si fuera un imán humano en plena Final del Apertura 2025#finalbotanera
