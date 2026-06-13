Club América hace llorar a su afición con mensaje hacia Álvaro Fidalgo: “Fue un orgullo...”

Álvaro Fidalgo sigue llenando de orgullo a los aficionados del Club América. El mediocampista partió como titular en el debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ donde los dirigidos por Javier Aguirre lograron derrotar a Sudáfrica. A raíz de estos primeros minutos mundialistas del ‘Maguito’, la cuenta oficial de la institución azulcrema le dedicó unas palabras muy emotivas.

El encuentro entre México y los Bafana Bafana se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de México, recinto que suele ser el hogar principal del América. En aquel inmueble, Fidalgo vivió experiencias inimaginables y, tras su salida a Europa, afirmó que algún día regresaría. En este contexto, las redes sociales de las Águilas se refirieron al regreso del mediocampista del Betis al campo de juego donde alguna vez supo ganar títulos más que importantes.

Álvaro Fidalgo admite que su crecimiento como futbolista se dio gracias a su llegada a México y ahora considera un honor su debut para la Selección Mexicana|Juan Luis Diaz Socci

El mensaje del América para Fidalgo

“Como bien decías, volviste pronto a casa, Maguito”, expresó en primera instancia la cuenta oficial del América y luego agregó: “Fue un orgullo verte en la cancha, representando a nuestra Selección y sonriendo por volver a tu Estadio”. Finalmente, cerró la publicación con el siguiente mensaje: “¡Éxito! Esto recién comienza”. Sus aficionados aún siguen echando de menos al mediocampista mexicoespañol.

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Cabe recordar que el ‘Maguito’ jugó cinco años en la Liga BBVA MX y siempre fue defendiendo los colores azulcremas. Su salida de la institución se dio en el pasado mes de febrero, cuando el Betis ofertó alrededor de 2 millones de euros para emprender su regreso a Europa. Durante su paso por el América consiguió títulos de gran importancia como el tricampeonato local (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024).

Como bien decías, volviste pronto a casa, Maguito. 🥹🏟️



Fue un orgullo verte en la cancha, representando a nuestra Selección y sonriendo por volver a tu Estadio.



¡Éxito! Esto recién comienza. 🇲🇽🫡 https://t.co/RO8UAbqnJb pic.twitter.com/nqNSwJxMNE — Club América (@ClubAmerica) June 12, 2026

Así fue el debut mundialista de Álvaro Fidalgo

Fidalgo jugó 66 minutos antes de salir de cambio por Gilberto Mora en la victoria de México por 2-0 sobre Sudáfrica. El exAmérica tuvo un partido más de orden, pausa y lectura que de reflectores. No fue el futbolista del gol ni de la jugada más viral, pero sí ayudó a que México pudiera manejar mejor la pelota en una noche cargada de presión. Su función fue darle salida limpia al equipo, juntarse entre líneas y evitar que el debut se volviera caótico.

También fue un estreno especial por el contexto. Fidalgo, nacido en España y naturalizado mexicano, jugó su primer Mundial defendiendo al combinado azteca y después reconoció que era una sensación que nunca había vivido. “Esta sensación no la había vivido nunca”, dijo tras el encuentro, de acuerdo con AS México.