Álvaro Fidalgo nunca decepciona al aficionado del Club América: esto dijo y conmovió a todos

Mientras que se confirmó que el Club América tiene un refuerzo para la próxima jornada, pero que llega con una mala noticia; los aficionados azulcremas recuerdan a Álvaro Fidalgo y él también a ellos.

Así como se habla de que Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno ya tendrían fecha oficial para su debut con el América, Álvaro Fidalgo volvió a demostrar que no se olvida de su etapa en Coapa. Tras el amistoso de la Selección Mexicana ante Perú, el actual jugador del Real Betis habló sobre su salida y del cariño que conserva por las Águilas.

Crédito: Mexsport

Las declaraciones de Álvaro Fidalgo tras jugar en México

En la zona mixta, Fidalgo recordó lo feliz que fue durante su etapa con el América y explicó que regresar a España también estuvo relacionado con una cuestión familiar. El mediocampista dejó claro que guarda un cariño especial por el equipo y aprovechó para enviar un mensaje a los seguidores azulcremas.

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“Todo mundo sabe que estaba muy feliz en América, desde aquí les mando un saludo para todos, no me olvido nunca de ellos”, expresó el futbolista.

Además, explicó que la decisión de marcharse estuvo relacionada con la posibilidad de estar más cerca de sus seres queridos. “Ahora seré papá también, pero tenía que volver un poco más cerca de la familia”, agregó, al hablar de una de las razones personales que influyeron en su regreso a España.

La difícil actualidad de Fidalgo en el Betis

Sobre su presente en el Real Betis, Fidalgo también reconoció: “No es fácil, todos quieren jugar, estoy en un equipo de Champions, somos ocho jugadores en tres posiciones”, señaló.

El nacionalizado mexicano se ubica en el lugar 13 de los mejores pagados en el Betis.|@alvarofidalgo

“Me enfoco en crecer cada entrenamiento, cada minuto que tenga, intentar aprovecharlo al máximo”, agregó. De esta manera, dejó claro que su prioridad está en consolidarse en su nueva etapa profesional, sin dejar de recordar al América.

La trayectoria de Álvaro Fidalgo en el Club América

“El Maguito” llegó al América en 2021, disputó 191 partidos, marcó 18 goles y registró 24 asistencias. También fue protagonista del tricampeonato de Liga MX, con los títulos del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

