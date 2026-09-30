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Este es el sueldo que gana Diego Campillo en Chivas y la edad de jugador

El futbolista de Chivas de Guadalajara, Diego Campillo, tiene un buen salario en el equipo

Este es el sueldo que gana Diego Campillo en Chivas y la edad de jugador
|Foto: X @Chivas

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

El parón de selecciones despertó curiosidades en los fanáticos. En Chivas se dio una buena noticia en plena Fecha FIFA, por ejemplo. Pero al margen de eso, también aparecen preguntas sobre los futbolistas que forman parte del plantel rojiblanco y sus salarios, como el de Diego Campillo.

Así como Chivas congeló el fichaje de un jugador que hoy brilla en México, también posee en la plantilla a grandes jugadores. Por ejemplo, Diego Campillo, quien tiene un salario de casi 900 mil dólares por temporada, brilla en el equipo. Pero, ¿cuál es su salario en pesos mexicanos y por semana?

Diego Campillo
Diego Campillo es una alternativa para la defensa de México|Crédito: Chivas

¿Cuánto gana Diego Campillo en Chivas?

De acuerdo con Salary Sport, Diego Campillo tiene un salario estimado de 17,290 dólares por semana jugando para Chivas. Esto representa aproximadamente 899,080 dólares al año.

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Al llevar esa cifra a pesos mexicanos, el salario semanal ronda los 310 mil pesos. En términos anuales, el ingreso superaría los 16 millones de pesos. Se trata de estimaciones basadas en bases de datos financieras y salariales, por lo que pueden existir diferencias con el contrato real del futbolista, ya que los clubes de la Liga BBVA MX no oficializan los salarios.

Diego Campillo
La lesión de Diego Campillo: qué es y cuánto tiempo tarda en recuperarse|TV Azteca

Campillo regresó a Guadalajara a mediados de 2025 después de su etapa con FC Juárez y comenzó a ganar un lugar importante dentro de la estructura del equipo, subiendo su valor de mercado. El defensor aparece con un precio de 6 millones de euros, según Transfermarkt.

Edad y estadísticas de Diego Campillo en Chivas

Diego Campillo tiene 24 años y se formó en las Fuerzas Básicas de Chivas. Durante su desarrollo también pasó por Mineros de Zacatecas y por los Bravos de Juárez, donde consiguió sumar experiencia en Primera División antes de regresar al Guadalajara.

Diego Campillo
|MEXSPORT

Con el Rebaño acumula 49 partidos disputados, 41 como titular, además de 2 goles y 3 asistencias. Su versatilidad le permite desempeñarse como defensa central o mediocampista defensivo.

El futbolista también comenzó a aparecer en las convocatorias de la Selección Mexicana. Ya había debutado con el equipo mayor en febrero de 2026 y recientemente volvió a sumar minutos durante el amistoso frente a Perú.

Tras superar una fractura en el pie que sufrió a finales de 2025, Campillo retomó actividad y se consolidó nuevamente dentro del plantel rojiblanco. Su presente en Chivas también le permitió mantenerse dentro del radar de la Selección Nacional.

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