¡ELEGANCIA CEMENTERA! Cruz Azul presenta su tercer uniforme en la Liga MX

A pesar de que el Apertura 2025 está a tres fechas de finalizar, el conjunto cementero, de la mano de la marca mexicana especializada en deporte, presentó su tercer jersey.

A través de redes sociales se dio a conocer el uniforme alternativo, un diseño muy elegante en color negro con vivos y patrocinadores plateados. No es novedad que La Máquina utilice esta combinación, pues en anteriores temporadas ya había apostado por estos tonos.

La afición se mostró encantada con el nuevo diseño, agradeciendo a la marca mexicana, que además lanzará una línea “Black Series”, la cual se conforma de una chamarra de entrenamiento, playeras tipo polo y una gorra, todas en color negro.

Cruz Azul estrenará este tercer uniforme ante Monterrey, en el partido correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025. Será un duelo decisivo para ambos equipos, rivales directos en la lucha por el campeonato de la Liga MX.

NOCHE DE GALA EN EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO 💙🚂



NOS VEMOS MAÑANA 🏟️



🎟️ https://t.co/yOunrpzYUw pic.twitter.com/yAMWFYuDoi — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 24, 2025

La Máquina llega con 29 puntos, ubicada en la quinta posición de la tabla general, mientras que Monterrey se encuentra en el tercer lugar. Se espera un gran encuentro en el Estadio Olímpico Universitario. programada para emepzar a las 21:00 horas (hora centro).