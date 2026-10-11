La HORA EXACTA para ver Pachuca vs Necaxa de la Jornada 11 del Apertura 2026; restricciones oficiales y objetos prohibidos para entrar al Estadio Hidalgo

La actividad de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 continúa este domingo 11 de octubre con un duelo de altísima tensión en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos del Pachuca reciben a los Rayos del Necaxa en un choque de pronóstico reservado donde ambos conjuntos están urgidos de sumar de a tres para salvar el certamen.

Tigres vs Toluca | Resumen y Goles | Highlights | J11 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes

¿A qué hora juega Pachuca vs. Necaxa hoy?

El silbatazo inicial de este compromiso está programado para la hora exacta de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026

Domingo 11 de octubre de 2026 Hora: 19:00 horas (CDMX) / 21:00 horas (ET)

19:00 horas (CDMX) / 21:00 horas (ET) Sede: Estadio Hidalgo, Pachuca

¿Cómo llegan Pachuca y Necaxa para este partido?

El conjunto tuzo llega a esta cita tras ver interrumpida su racha positiva de cinco juegos invicto al caer 1-0 ante Santos Laguna antes del receso internacional. El estratega Benjamín Mora aprovechó estas dos semanas de trabajo para ajustar líneas, sabiendo que Pachuca solo suma tres victorias en diez presentaciones (G3, E3, P4). La gran deuda del cuadro hidalguense reside en casa, donde no registra triunfos en el torneo (E2, P2) y acumula ya cinco meses de sequía en la 'Bella Airosa'.

Por su parte, el Necaxa arriba como el segundo peor equipo del Apertura 2026 tras ganar apenas dos de diez partidos disputados (G2, E2, P6). Luego de caer 2-4 ante el América, los Rayos encadenan ocho compromisos ligueros sin conocer la victoria. Ni siquiera el relevo en el banquillo tras la salida de Martín Varini ha funcionado, pues el estratega Juan Reynoso registra dos derrotas al hilo.

¿Cuáles son las restricciones y objetos prohibidos para entrar al Estadio Hidalgo?

Para asistir al partido entre Pachuca y Necaxa en el Estadio Hidalgo, la Liga BBVA MX y la directiva del Pachuca aplican protocolos estrictos de seguridad.

Requisitos obligatorios de acceso

FAN ID Obligatorio: Es indispensable presentar tu FAN ID de la Liga MX (código QR) en tu celular junto con tu boleto o Tuzocio. Es recomendable generarlo y descargarlo con anticipación.

Es indispensable presentar tu (código QR) en tu celular junto con tu boleto o Tuzocio. Es recomendable generarlo y descargarlo con anticipación. Edad: Los niños mayores de 3 años pagan boleto e ingresan con boleto en mano.

TE PUEDE INTERESAR:



Lista de objetos prohibidos para ingresar