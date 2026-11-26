Perder estabilidad al agacharse suele atribuirse de inmediato al paso del tiempo. Sin embargo, los preparadores físicos señalan que el problema rara vez depende solo del calendario.

El entrenador y nutricionista Jason Machowsky resume esa idea al afirmar que, si a los 60 años falta estabilidad al hacer sentadillas, la causa habitual es la ejecución técnica. Recomienda comenzar con un rango corto, apenas a mitad de camino, y ganar profundidad de forma gradual.

Claves de técnica y equilibrio para cuidar las rodillas

El entrenador personal José Ruiz advierte que el cuerpo da señales claras cuando el movimiento falla. Levantar los talones, que las rodillas se cierren hacia adentro, inclinarse en exceso o sentir molestias en la zona lumbar alertan sobre un gesto deficiente.

Para evitar esos desajustes, Ruiz aconseja llevar la cadera hacia atrás como al buscar un asiento. También sugiere mantener el torso firme y repartir el peso entre el talón y la zona media del pie.

Machowsky coincide en que la estabilidad nace de tres pilares en conjunto. Requiere movilidad en tobillos y pies sin que se despeguen del suelo, buena flexibilidad y activación de cadera para no cargar las rodillas ni la espalda baja, y control del torso durante todo el recorrido.

Ejercicios y trucos prácticos para ganar estabilidad a los 60

Contar con una referencia segura facilita el aprendizaje antes de exigir el cuerpo. El entrenador Max Taylorson propone empezar con sentadillas asistidas con una silla, banco o cajón, lo que brinda confianza al llevar la cadera atrás y elevar el pecho.

Recorrido parcial: bajar un cuarto o la mitad del movimiento y ascender despacio para dominar el control muscular.

bajar un cuarto o la mitad del movimiento y ascender despacio para dominar el control muscular. Apoyo con silla o banco: usar un asiento como guía segura para aprender a proyectar la cadera hacia atrás sin perder el centro.

usar un asiento como guía segura para aprender a proyectar la cadera hacia atrás sin perder el centro. Alineación de rodillas: mantener las rodillas alineadas con la punta de los pies para evitar tensiones laterales.

mantener las rodillas alineadas con la punta de los pies para evitar tensiones laterales. Base firme: apoyar bien toda la planta del pie y liberar la rigidez de cadera y tobillos antes de sumar dificultad.

Dominar este patrón básico protege las articulaciones y facilita acciones cotidianas, como levantarse de un asiento o recoger algo del piso. Con constancia y progresión, el equilibrio mejora notablemente a cualquier edad.