Al iniciar una rutina deportiva, levantar pesas en el gimnasio o salir a correr, existe una reacción fisiológica inevitable que suele generar dudas entre quienes entrenan: la transpiración. Lejos de representar una falla o una incomodidad negativa, los expertos en ciencias del deporte coinciden en que se trata de un mecanismo esencial del organismo para responder al esfuerzo.

Cuando los músculos entran en acción, generan calor interno que debe ser disipado de inmediato. En ese instante, las glándulas sudoríparas liberan líquido hacia la superficie de la piel para que, al evaporarse, estabilicen la temperatura corporal y permitan sostener la actividad sin riesgo de sobrecalentamiento.

Beneficios de la transpiración para mejorar tus condiciones físicas

Según explicó Arnau Lloret, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, quienes transpiran durante una sesión están enviando una señal clara de adaptación al estímulo físico, alcanzando una exigencia capaz de fortalecer su rendimiento general.

abandonados correr (Archivo)

Más allá de la regulación térmica, este proceso ofrece ventajas complementarias para el organismo. Entre ellas destaca el apoyo en la depuración de toxinas —aunque no sea la vía principal del cuerpo— y la limpieza natural de los poros de la piel, manteniendo el tejido cutáneo libre de impurezas acumuladas.

Qué tener en cuenta sobre la transpiración en el ejercicio físico

Los especialistas aclaran un mito muy extendido en los gimnasios: sudar en mayor cantidad no equivale a entrenar mejor, ni transpirar poco significa que la rutina haya carecido de intensidad. El volumen de líquido perdido no mide por sí solo la quema de grasas ni la eficacia de una sesión.

La respuesta de cada persona varía según múltiples variables externas e internas. El nivel de hidratación previa, la humedad del ambiente, la temperatura del lugar, el tipo de indumentaria elegida y la genética individual determinan cuánto transpira cada deportista al entrenar.