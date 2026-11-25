Las personas de la tercera edad, en México y muchas partes del mundo, han comenzado a entender la importancia del ejercicio diario para verse mejor y, sobre todo, sentirse mejor, sobre todo aquellas que superan los 60 años de edad y tienen mucho tiempo libre a lo largo del día.

En ese sentido, distintos expertos en la materia coinciden en el hecho de que no todas las rutinas son idóneas para distinto cuerpo, aunque sí existe un periodo de tiempo estándar que las personas pueden compaginar para hacer ejercicio de acuerdo con su físico y sus objetivos.

¿Cuánto tiempo deben hacer ejercicio las personas de 60 años o más?

Para quienes tienen 60 años o más, y comienzan en esta vida fitness por primera vez en su vida, la preparadora física Sara Tabares mencionó, para la revista Telva, que la actividad física diaria es fundamental debido a los índices de funcionalidad y autonomía que entrega a cada uno de los cuerpos.

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3 errores que te impiden GANAR MÚSCULO aunque hagas ejercicio.



Tus músculos pueden seguir creciendo después de los 40, 60 e incluso 80 años. Pero necesitan el estímulo adecuado.



Entrena fuerza y aumenta progresivamente la dificultad. Consume suficiente proteína todos los días.… pic.twitter.com/xOD7dfqi2w — Dr. Rodrigo Arteaga (@DocArteaga) November 10, 2026

En ese sentido, incluso sesiones breves de 15 minutos todos los días son una gran manera de iniciarse en este mundo fitness. Dicho lo anterior, recomienda que las personas no inicien con un fuerte método y busquen hacer todos los ejercicios en un corto periodo de tiempo, pues esto resulta contraproducente a mediano y largo plazo.

“El primer error suele ser empezar muy fuerte y querer hacer en un mes lo que llevamos años sin hacer. Pasados los 60 años, necesitamos al menos 15 minutos de ejercicio”, aseguró la especialista, quien recomienda este periodo de tiempo para quienes comienzan en este mundo fitness.

¿Cómo saber que el ejercicio es efectivo para nuestro cuerpo?

Más allá de terminar completamente exhausto después de una rutina de entrenamiento, la entrenadora hace hincapié en la necesidad de encontrar una actividad que logre ajustarse a la medida de la persona, y que esta, a su vez, pueda notar visiblemente su progreso corporal.