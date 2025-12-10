¡Por fin reveló todo! Esta es la escandalosa razón por la que Gareth Bale dejó el futbol

El ciclón galés es uno de los futbolistas mejor valorados de los años recientes, pues realmente es una figura que lució sus mejores tiempos hace unas temporadas. Por ello, la gente le percibe como un jugador que pudo dar más, al retirarse a los 33 años y jugando para el LAFC. Sin embargo, en una reciente entrevista, Gareth Bale reveló el por qué de su adiós como profesional del futbol.

¿Qué provocó el pronto retiro de Gareth Bale en 2022?

El hombre de 36 años tuvo un encuentro con la revista GQ, en el cual platicó qué lo orilló a retirarse tempranamente a la edad de 33 años. Y es que con ejemplos como los de Cristiano o Messi, que siguen peleando como profesionales, muchos indican que Gareth ya no quiso seguir exigiéndose… y él indicó que efectivamente así pasó.

A lo largo de la charla, Bale confirmó que tras ganar todo con el Real Madrid y llevar a Gales a las máximas competiciones (Eurocopa y Mundial), ya no vio más cosas por las cuales pelear. Al sentirse realizado, prefirió dar un paso al costado, tomando en cuenta que había más cosas que el futbol.

Y es que también indicó que una enfermedad que sufrió su padre, le hizo replantearse sus prioridades como persona. “Mi padre se enfermó y eso tuvo un papel enorme en mi decisión… La gente no sabe por lo que pasa cada uno en casa”.

¿A qué se dedica Gareth Bale en la actualidad?

Entonces, al entender que el galés quiso estar cerca de su familia y disfrutar de cosas que le mantengan contento, hoy se le ha visto trabajando en distintos medios... pero sin ningún compromiso total. Dado que no tiene contrato con alguna cadena mediática, ha participado en diversas transmisiones televisivas. Y muchos destacan que a diferencia de lo que mostraba en el pasado, se le nota más libre y suelto, pues siempre se caracterizó por ser reservado con sus formas y nulas declaraciones ante los micrófonos.