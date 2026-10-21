Este es el calvario que vive Álvaro Fidalgo tras dejar al América

El sueño dorado de dar el salto al balompié europeo de máxima exigencia suele venir acompañado de pruebas sumamente complejas que pocos futbolistas logran superar con éxito en sus primeras experiencias. En esta ocasión, quien atraviesa por un momento delicado en el viejo continente es Álvaro Fidalgo. El exjugador azulcrema no ha logrado asentarse en el Real Betis y actualmente bajo la dirección técnica de Manuel Pellegrini ni siquiera está sumando minutos de juego.

|Crédito: Real Betis / X

El estratega chileno ha relegado al mediocampista a un rol totalmente secundario, privándolo de la regularidad y el protagonismo con el que inició en su momento Fidalgo en el conjunto bético. Debido a esto, el talentoso volante creativo que brilló con luz propia en las canchas de la Liga BBVA MX y conquistó el cariño eterno de la afición azulcrema, vive un auténtico calvario. Ahora, en las puertas de un nuevo mercado de pases, Álvaro deberá decidir si seguir o no en el conjunto verde.

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Fidalgo atraviesa una situación límite en Bétis

La situación del exjugador americanista alcanzó un punto crítico durante los recientes compromisos de la UEFA Champions League, donde el cuadro sevillano ha firmado un arranque de temporada notable. Sin embargo, la gran nota negativa radica en la marginación absoluta de Fidalgo, quien ni siquiera fue considerado para ingresar al terreno de juego durante los noventa minutos en el último frente al Feyenoord. Las estadísticas revelan un panorama desolador: el volante apenas ha sumado minutos tanto en la competición doméstica como en el certamen europeo.

La férrea competencia interna en la zona del mediocampo del equipo andaluz, donde compite palmo a palmo con figuras consagradas de la talla de Isco y Dani Ceballos, ha cerrado casi por completo las puertas de la titularidad para el español naturalizado mexicano. De esta manera, el futuro de Fidalgo en el Betis se podría resolver en el próximo mercado de pases.