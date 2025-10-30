deportes
¡EXCLUSIVA! con Abraham Ancer: su regreso a México y el Junior Open en Torreón

En esta entrevista exclusiva, Abraham Ancer comparte los detalles del Junior Open, el torneo juvenil que se celebrará del 7 al 9 de noviembre en el Club Campestre de Torreón. El golfista mexicano habla sobre su compromiso con las nuevas generaciones, su experiencia internacional y cómo busca impulsar el golf en México y Latinoamérica.

LIV Golf Mexico 2025
¡Cumpliendo un sueño en familia! Marco logró entrevistar a Bryson DeChambeau en el LIV Golf Mexico
"Una cosa novedosa" Benjamín Salinas Sada explica la gran experiencia que se vive en el LIV Golf Mexico
Benjamín Salinas Sada, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas en LIV Golf
Primer día de LIV Golf Mexico City 2025 con los mejores golfistas del mundo
LIV Golf presenta un formato novedoso de competencia
Benjamín Salinas Sada, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas previo a LIV Golf Mexico City
Jorge Campos se luce en el Club de Golf Chapultepec previo a LIV Golf Mexico
LIV Golf aterriza por primera vez en la Ciudad de México
¡Así se vivió el Broxel & Google Cloud Invitational 2025!
First Tee: el golf al alcance de los niños con Álvaro Ortiz y Santiago de la Fuente
