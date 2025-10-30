¡EXCLUSIVA! con Abraham Ancer: su regreso a México y el Junior Open en Torreón
En esta entrevista exclusiva, Abraham Ancer comparte los detalles del Junior Open, el torneo juvenil que se celebrará del 7 al 9 de noviembre en el Club Campestre de Torreón. El golfista mexicano habla sobre su compromiso con las nuevas generaciones, su experiencia internacional y cómo busca impulsar el golf en México y Latinoamérica.
