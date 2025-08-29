Tuvo una falla gigantesca en la final de Liga BBVA MX; hoy jugará Champions League

En las últimas horas se llevó a cabo el sorteo de la próxima temporada de la UEFA Champions League, misma que contará con un total de dos jugadores mexicanos. Uno de ellos enfrentará este torneo por primera vez en su historia y luego de fallar una jugada gigantesca en una de las finales de la Liga BBVA MX.

Será en las próximas semanas cuando dé inicio de manera formal la “fase de grupos” de la UEFA Champions League, misma que contará con la participación de dos elementos mexicanos. Ambos han formado parte de la Selección Mexicana, aunque uno destacó, en su momento, por ser el villano en una final de Liga MX.

¿Dónde nació y cuántos años tiene Rodrigo Huescas?

Nacido en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, el 18 de septiembre del 2003, Rodrigo Huescas es un jugador mexicano de 21 años de edad que representó a la Máquina de Cruz Azul pero que, desde hace algunos meses, forma parte del Copenhague de la primera división danesa.

¿Cuándo llegó Rodrigo Huescas al Copenhague?

Después de brillar y ser campeón con el conjunto celeste, así como un par de problemas entre la directiva y su representante, Rodrigo Huescas dio el salto a Europa para enfilarse con el Copenhague, equipo en el que arribó en julio del 2024 y en donde acumula tres goles y cuatro asistencias en 48 partidos.

¿A qué equipos se enfrentará el Copenhague en la Champions League?

Una vez confirmado el sorteo, el Copenhague enfrentará en la primera ronda de la Champions League a los siguientes equipos: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli, Kairat Almaty (todos en casa), Barcelona, Villarreal, Tottenham y Qarabag (estos últimos de visita).

¿Cómo fue la falla de Rodrigo Huescas en la final de la Liga BBVA MX?

La final del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX trajo consigo un nuevo duelo entre la Máquina de Cruz Azul y las Águilas del América . Después del empate en la ida, el campeón se definió en la vuelta ante miles de personas en el Estadio Azteca.

Aquí, Rodrigo Huescas tuvo la oportunidad de igualar el marcador prácticamente de último minuto luego de un pase que le quedó al borde del manchón penal; sin embargo, su tiro con el botín izquierdo fue tan suave que Malagón alcanzó a atajarlo, en lo que para muchos significa una de las mayores fallas en la historia del balompié azteca.