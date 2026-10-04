FIFA puso a Roberto Alvarado como ejemplo de extremo: lo que destacó de su Mundial 2026

Roberto Alvarado dejó una actuación en el Mundial 2026 que llamó la atención más allá de sus asistencias. El futbolista de Chivas apareció entre los ejemplos utilizados en el análisis táctico de FIFA para explicar cómo los extremos pueden ayudar a construir los ataques de una selección.

El ‘Piojo’ tuvo una función importante en el esquema de México y su participación permitió observar una faceta diferente a la que suele mostrar con Guadalajara. Su ubicación, sus movimientos y su capacidad para interpretar las jugadas fueron parte de los aspectos destacados.

¿Por qué FIFA destacó a Roberto Alvarado en el Mundial 2026?

De acuerdo con la síntesis del informe publicada por Chivas, Alvarado debía mantenerse adelantado y abierto por derecha. Así podía estirar la defensa rival y liberar espacios para sus compañeros. El 76.2% de sus recepciones ocurrió en el canal exterior derecho.

Esta tarea lo convertía en una opción para recibir cambios de juego y enfrentar a su marcador. Su desempeño fue utilizado como ejemplo del funcionamiento de un extremo, siendo uno de los más destacados de la competición mundialista.

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Roberto Alvarado estuvo entre los mejores centradores del Mundial

El atacante terminó quinto en centros completados por cada 60 minutos de juego efectivo, con 2.6. También fue el mexicano que más centros intentó bajo esa métrica.

Chivas destaca una acción ante Ecuador: Alvarado recorrió el ancho del campo y encontró a Julián Quiñones con un pase desde cerca de media cancha para el primer gol. La secuencia muestra que también podía generar peligro lejos de su posición inicial.

¿Cuáles fueron los números de Alvarado con México?

En su balance oficial del torneo, Guadalajara informó que el ‘Piojo’ fue titular en los cinco partidos de México y entregó tres asistencias. Además, encabezó varios registros de creación ofensiva dentro del combinado nacional.

Alvarado generó cuatro grandes ocasiones y promedió 2.6 pases clave por partido. También lideró al combinado azteca con 1.5 regates exitosos por encuentro. Estas cifras permiten dimensionar su participación tanto en la elaboración de las jugadas como en el desequilibrio individual.

México ganó sus tres compromisos de fase de grupos y después eliminó a Ecuador. Su participación terminó en octavos de final, con una derrota de 3-2 ante Inglaterra.