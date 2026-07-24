Roberto “Piojo” Alvarado: cuál es el nivel de estudios del jugador de Chivas

Roberto "Piojo" Alvarado se ha consolidado como una de las principales figuras de Chivas y de la Selección Mexicana, gracias a su velocidad, capacidad para asistir y regularidad en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, además de su trayectoria deportiva, muchos aficionados se preguntan cuál es su nivel de estudios.

Hasta el momento, el futbolista nunca ha revelado públicamente haber cursado una carrera universitaria o estudios superiores. La información disponible sobre su formación académica indica que, desde muy joven, enfocó prácticamente todo su tiempo en el futbol profesional, luego de integrarse a las categorías inferiores de Celaya y posteriormente debutar con apenas 15 años en la entonces Liga de Ascenso.

La FIFA considera que Roberto “Piojo” Alvarado es uno de los jugadores más creativos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sobre Christian Pulisic y otros|Gustavo Valdez

El futbol cambió el rumbo de la carrera del "Piojo" Alvarado

La carrera del atacante dio un giro cuando fue observado por visores durante su etapa en Celaya. Más adelante pasó por Pachuca, Necaxa y Cruz Azul, antes de convertirse en uno de los referentes del Guadalajara y de la Selección Mexicana.

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Uno de los episodios más llamativos de su trayectoria ocurrió cuando tuvo la posibilidad de entrenar con las fuerzas básicas del Manchester City. El propio Alvarado contó que convivió con jugadores como Phil Foden, Jadon Sancho y Brahim Díaz, pero un problema administrativo relacionado con su documentación impidió que permaneciera en Inglaterra y continuara su proceso con el club europeo.

Actualmente, el "Piojo" Alvarado sigue siendo uno de los futbolistas mexicanos más importantes de la Liga BBVA MX y una pieza habitual en la Selección Mexicana. Aunque su vida profesional ha sido ampliamente documentada, no existe información oficial que confirme que haya cursado estudios universitarios, por lo que su preparación estuvo enfocada principalmente en desarrollarse como futbolista desde la adolescencia.