La nueva decisión de Gabriel Milito en Chivas en plena fecha FIFA

Así como Gabriel Milito tomó una decisión antes de la última jornada, ahora el entrenador decidió que Chivas no baje la intensidad durante la Fecha FIFA y continúe trabajando de cara a lo que será el Clásico Tapatío. El Guadalajara busca aprovechar estos días para corregir los errores que dejó la derrota ante Querétaro.

Mientras muchos comparan los salarios de los jugadores de Chivas de Guadalajara, el equipo rojiblanco se concentra en recuperar su mejor versión. El cuerpo técnico de Milito mantiene los entrenamientos al máximo, después del enojo que provocó la actuación ante Gallos Blancos.

Crédito: Mexsport

Chivas atraviesa un momento irregular en la Liga BBVA MX

El Rebaño Sagrado dejó escapar una ventaja de 2-0 en el Clásico Nacional ante el Club América en la Jornada 9 y terminó empatando el partido. Una semana después, cayó 2-0 contra Querétaro en el Estadio Akron y generó críticas.

TE PUEDE INTERESAR:



A pesar de estos resultados, Chivas se mantiene entre los primeros cuatro lugares de la tabla general. Sin embargo, el equipo necesita recuperar puntos y sensaciones antes de entrar en la parte más importante del Apertura 2026.

El enojo de Gabriel Milito en Chivas

Después de la derrota frente a Querétaro, Gabriel Milito habría tenido un fuerte reclamo grupal hacia sus jugadores. De acuerdo con distintos reportes, el entrenador argentino cuestionó principalmente la actitud mostrada durante el encuentro.

Por ese motivo, Chivas continúa trabajando durante la Fecha FIFA y Milito busca que sus futbolistas lleguen en mejores condiciones al siguiente compromiso. Se dice que Milito los regañó tras la última derrota.

Independiente quiere a Gabriel Milito.|Chivas

¿Qué se le viene a Chivas en el Apertura 2026?

El próximo partido será ante Atlas por la Jornada 11, en el Estadio Jalisco, en una nueva edición del Clásico Tapatío. Después, Chivas recibirá a Tigres en la Jornada 12 y posteriormente enfrentará a Necaxa en el Estadio Akron.

El Guadalajara tendrá estos encuentros para intentar recuperar regularidad y mantenerse entre los primeros lugares del campeonato. Sin embargo, perdió el liderato que ahora comparten el América y el Toluca en esta edición de la Liga BBVA MX.

