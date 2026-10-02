Cuánto cuestan los boletos del partido de México donde será homenajeado Memo Ochoa

México le rendirá honor a su héroe. Pues Guillermo Ochoa tendrá un homenaje en esta Fecha FIFA, antes del partido amistoso frente a Chile en Los Ángeles. La ceremonia reconocerá la trayectoria del histórico guardameta, quien representó a la Selección Nacional en distintas ediciones de la Copa Mundial.

Mientras que México debe quebrar una racha, el encuentro ante Chile también estará marcado por la despedida de uno de los porteros más reconocidos del futbol mexicano. El partido se disputará el martes 6 de octubre de 2026 en el LA Memorial Coliseum, donde los aficionados podrán asistir a la ceremonia cuyos precios ya se conocen hace tiempo.

Guillermo Ochoa. |Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

¿Cuánto cuestan los boletos para México vs. Chile?

Los precios de las entradas para el encuentro van desde los 63 hasta los 382 dólares, con tarifas e impuestos incluidos, según la información proporcionada de las boleterías oficiales. El costo varía de acuerdo con la ubicación y la sección del estadio.

Secciones 300, nivel superior: entre 63 y 85 dólares.

entre 63 y 85 dólares. Secciones 200, nivel medio: entre 100 y 145 dólares.

entre 100 y 145 dólares. Secciones 100, nivel inferior y cercanas a la cancha: entre 140 y 382 dólares.

De acuerdo con la información difundida, ya se habían vendido decenas de miles de boletos. Los precios pueden variar según la disponibilidad y la ubicación de los asientos.

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¿Cómo será el homenaje a Memo Ochoa?

La ceremonia, denominada “¡Gracias, Memo!”, se realizará antes del silbatazo inicial. Entre las actividades anunciadas está la proyección de imágenes con algunos de los momentos más recordados del portero con la Selección Mexicana, además de mensajes de aficionados de distintos puntos de Norteamérica.

|Crédito: Instagram/@yosoy8a

Otro de los momentos previstos será el encendido del pebetero olímpico del Memorial Coliseum, como referencia a la trayectoria de Ochoa en los Juegos Olímpicos. El guardameta obtuvo la medalla de bronce en Tokio 2020.

¿A qué hora juega México contra Chile?

El partido entre México y Chile está programado para el martes 6 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el LA Memorial Coliseum de Los Ángeles, California.

Memo Ochoa conmueve a México con su mensaje tras ser convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026™|yosoy8a

El homenaje se llevará a cabo antes del inicio del encuentro, por lo que los asistentes deberán llegar con anticipación si desean presenciar la ceremonia completa de Memo Ochoa, el portero que disputó seis copas del mundo.

