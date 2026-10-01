Estas son las otras selecciones que podría representar Cristiano Ronaldo Jr. si no juega con Portugal

Así como CR7 rompió el silencio tras salir de Portugal, ahora también se habla del futuro de su hijo, Cristiano Ronaldo Jr. El joven ya representa al combinado luso en fuerzas básicas, pero todavía podría elegir otra selección cuando llegue el momento de jugar con el equipo absoluto.

Mientras el amigo de Cristiano Ronaldo contó lo ocurrido con el entrenador, la situación del histórico delantero abrió nuevamente el debate sobre su futuro con Portugal. En ese contexto, Cristiano Jr. todavía tiene varias alternativas para decidir qué país representar durante su carrera profesional.

Así se veía Cristiano Ronaldo a la edad de su hijo|Instagram @Cristiano y Gemini

La historia de Cristiano Ronaldo Jr y los países

Cristiano Ronaldo Jr. nació en Estados Unidos, por lo que puede representar a la selección estadounidense. Además, pasó varios años en España durante la etapa de su padre en el Real Madrid y también vivió en Inglaterra cuando Cristiano jugaba para el Manchester United.

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Portugal es actualmente la opción más cercana, ya que el joven comenzó su proceso en las fuerzas básicas y recientemente disputó partidos con la Sub-16. Sin embargo, todavía no está vinculado de manera definitiva a la selección mayor.

Cristiano Jr podría regresar a Al Nassr

Otra posibilidad es Cabo Verde, país relacionado con la ascendencia familiar de Cristiano Ronaldo. Para representar a cualquiera de estas selecciones deberá cumplir con los requisitos establecidos para la elegibilidad internacional.

Resumen de los países donde podría jugar Cristiano Ronaldo Jr

Las cinco selecciones que aparecen como alternativas para Cristiano Ronaldo Jr. son:

Portugal.

Estados Unidos.

España.

Inglaterra.

Cabo Verde.

Imagen, Twitter|OMAR ALLAN ACOSTA PALACIOS

Por ahora, el delantero continúa su formación en las categorías juveniles de Portugal y también desarrolla su carrera en las divisiones inferiores del Al Nassr árabe. Su decisión para el futbol absoluto llegará más adelante.

Resumen del conflicto de Cristiano Ronaldo en Portugal

Cristiano Ronaldo abandonó recientemente la concentración de Portugal después del conflicto generado con el entrenador Jorge Jesús. CR7 decidió dejar la concentración y publicó un mensaje en el que aseguró que “a su debido tiempo” contará la verdad sobre lo ocurrido, así como le deseó éxitos a sus compañeros.

Por ahora, su futuro con Portugal permanece abierto, pero todo indica un retiro de la selección portuguesa. En tanto, Cristiano Jr. mantiene cinco opciones para definir qué selección defenderá cuando llegue al futbol absoluto.

