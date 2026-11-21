Llegas al gimnasio, tomas las mismas mancuernas que usaste en tu primera sesión y esta vez las mueves con más facilidad. Frente al espejo, sin embargo, apenas notas cambios. Ganar fuerza y aumentar el tamaño de los músculos pueden ocurrir a ritmos distintos, sobre todo cuando empiezas a entrenar.

“Cuando alguien empieza a entrenar fuerza, puede hacerse más fuerte antes de que sus músculos crezcan de forma visible”, escribió Hannah Campbell, fisióloga clínica del ejercicio y docente de la Universidad de Leeds, en un artículo de The Conversation. Una parte de la explicación está en cómo el sistema nervioso aprende a ejecutar el movimiento.

¿Por qué puedes ganar fuerza antes de que crezcan tus músculos?

Cada vez que levantas una mancuerna, tu cerebro y tus nervios envían señales para activar las fibras musculares que necesitas. Con la práctica, el sistema nervioso puede ajustar cuándo se activan esas fibras y con qué frecuencia reciben señales. Así puedes generar más fuerza en el ejercicio que estás practicando.

Una revisión científica sitúa buena parte de esas adaptaciones en las primeras dos a cuatro semanas de entrenamiento. En un experimento publicado en The Journal of Physiology, los investigadores detectaron cambios en la activación muscular tras cuatro semanas de entrenar el movimiento de levantar la punta del pie. Ese plazo corresponde a las adaptaciones estudiadas. El momento en que se vuelve visible el crecimiento muscular puede variar.

Entrenamiento de fuerza La fuerza sin cardio no es suficiente (Azteca Deportes)

¿Cómo saber si estás ganando fuerza en el gimnasio?

Fíjate en un ejercicio que ya conozcas. Si puedes hacer el mismo número de repeticiones con más peso, manteniendo una técnica y un recorrido similares, tienes una señal de que mejoraste en ese movimiento. Anotar el peso y las repeticiones te permite comparar sesiones aunque todavía veas pocos cambios físicos.

El aumento del tamaño del músculo se llama hipertrofia y también contribuye a ganar fuerza conforme avanza el entrenamiento. En las primeras semanas, la práctica del ejercicio y la adaptación del sistema nervioso pueden explicar parte de la mejora que ya reconoces al levantar peso.

¿Cómo ayuda el entrenamiento de fuerza a mantener la autonomía con la edad?

Campbell propone un ejemplo cotidiano. La sentadilla trabaja varios de los músculos que usas al levantarte de una silla. Una revisión Cochrane encontró que el entrenamiento progresivo de fuerza ayudó a adultos mayores a mejorar en esa tarea. Con el paso de los años, poder ponerse de pie con más facilidad es una forma concreta de notar el beneficio del entrenamiento fuera del gimnasio.