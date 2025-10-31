Flamengo o LDU Quito: ¿Cuándo sabrá Cruz Azul a quién enfrentará en la Copa Intercontinental?

Resta poco más de un mes para que la Máquina de Cruz Azul haga su debut oficial en la Copa Intercontinental, torneo que entró en reemplazo del Mundial de Clubes anual. En ese sentido, vale la pena conocer el nombre del equipo al que podría enfrentar el club celeste en diciembre próximo.

Será en las próximas semanas, una vez concluya el torneo Apertura 2025, que Cruz Azul cambie los planes y dispute la Copa Intercontinental, torneo que medirá a lo mejor que hay a nivel mundial. Ahora bien, ¿quién será el rival del cuadro cementero entre Flamengo y el Palmeiras?

¿Quién será el rival de Cruz Azul en la Copa Intercontinental?

La gran final de la Copa Libertadores 2025 se llevará a cabo entre el Flamengo de Brasil y el Palmeiras. Se trata, entonces, de un encuentro que definirá al campeón de Sudamérica, así como de la escuadra que representará a la Conmebol en la Copa Intercontinental.

Vale decir que el Flamengo llegó a esta etapa final luego de vencer al Racing de Argentina por un marcador global de 1-0, en lo que significó una llave de auténtico dramatismo. Del otro lado de la moneda, el Palmeiras hizo la hazaña y dejó en el camino a la LDU Quito por un marcador global de 4-3.

Ahora bien, ¿cuándo se conocerá al campeón de la Libertadores y próximo rival de Cruz Azul en la Copa Intercontinental? La gran final se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre del 2025 en un horario aún por confirmar; es decir, tan solo días de que se realice el compromiso frente a los celestes.

¿Cuándo será el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental?

Se tiene estipulado que el Derbi de las Américas, el partido que enfrentará al ganador de la Concacaf contra la Conmebol, se realice el 10 de diciembre. Si Cruz Azul obtiene el triunfo deberá ganar un duelo más antes de enfrentarse al PSG en la gran final del certamen continental.