¡ÉPICO! Flamengo se burla de Cruz Azul tras eliminarlo de la Copa Intercontinental 2025

Flamengo eliminó a Cruz Azul de la Copa Intercontinental del Derbi de las Américas y en redes sociales se burlo del conjunto Celeste con varias publicaciones. Algo que caracteriza al equipo pues durante el Mundial de Clubes tambien se volvió tendencia la forma en la que se festejaba la victoria con diferentes burlas.

El primer festejo que hicieron en las redes sociales fue subir una foto de Arrascaeta al marcar el primer gol en el que sale Gudiño tirado en el suelo. En el copy, pusieron "CHU CHUUU"

La segunda publicación en la que se burlaron fue dejando claro que América del Sur es mejor que América del Norte al vencer al equipo.

América del Sur >>> América del Norte 🤷‍♂️ — Flamengo (@Flamengo_es) December 10, 2025

Minutos después, publicaron una foto del equipo titular del juego y señalaron que esa era la verdadera máquina al ganar el encuentro.

Al final, terminaron la burla señalando que entre los dos equipos tienen buena relación.

Chavo del Ocho 🤝 Chaves

Rebelde 🤝 Rebelde

María la del Barrio 🤝 Maria do Bairro

El Chapulín Colorado 🤝 Chapolin Colorado

La Usurpadora 🤝 A Usurpadora

Cómplices al Rescate 🤝 Cúmplices de um Resgate

Carrusel 🤝 Carrossel



México 🤝 Brasil pic.twitter.com/H24XsW1WIU — Flamengo (@Flamengo_es) December 10, 2025

Así fue la victoria del Flamengo

Flamengo eliminó a la Máquina 2-1 con doblete de Giorgian De Arrascaeta. El primer gol del juego llegó al minuto 14 tras un error de Gonzalo Piovi que intentó salir jugando pero dio un mal pase y le dejó el balón solo al atacante.

Posteriormente, Jorge Sánchez puso el empate al 43' con un golazo desde afuera del área y el segundo gol de Arrascaeta llegaría al 71' para avanzar a la siguiente ronda.