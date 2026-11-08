El gesto solidario de Álvaro Fidalgo con la familia de Jesús de Miguel tras su fallecimiento

El mundo del futbol quedó impactado con el fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife de España, quien perdió la vida de forma trágica tras haber sufrido un duro impacto del arquero de Andorra, Jesús Owono. El club como también jugadores se han puesto manos a la obra para tratar de resarcir de alguna manera a la familia del difunto.

Una de las iniciativas es liderada por el futbolista Fran Sol, quien puso en marcha una campaña solidaria para recaudar fondos en GoFoundme y que ya acumula 160 mil euros recaudados. La misma ha recibido apoyo de numerosos jugadores de distintos equipos del mundo para colaborar con la mujer y la hija de Jesús de Miguel, siendo Álvaro Fidalgo uno de ellos.

Fidalgo dona dinero a la familia de Jesús de Miguel

Junto a otros compañeros del Real Betis, el internacional mexicano se sumó a la iniciativa y donó una cantidad de mil euros, de acuerdo a la información que compartió el periodista Manu Colchón. Otros jugadores como Marc Bartra (3.000 euros) o Diego Llorente (1.000 euros) también mostraron su apoyo a la familia del fallecido.

Así fue la muerte de Jesús de Miguel Jesús de Miguel perdió la vida en un trágico accidente en el campo. (Instagram: CD Tenerife)

“Hola soy Fran Sol. Yo y mi familia queríamos ayudar de verdad y no solo reposteando cosas en Instagram. Nos sentimos muy identificados con él y su familia así que este es un fondo para ayudarles (crowdfunding)”.

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“El dinero no dará consuelo pero el gesto de donar hará que la familia sienta de verdad el apoyo de todo el mundo del futbol. Creo que con algo tangible se les podrá ayudar más que con publicaciones de su foto aunque sea un 0.00000000000001 %”.

“Todo irá destinado a su hijo, su mujer y sus padres”, dice el mensaje de Fran Sol.

🟢👏🏻Un bonito gesto. ↪️Marc Bartra (3.000€), Diego Llorente (1.000€) y Álvaro Fidalgo (1.000€) han donado en el crowdfunding llevado a cabo para apoyar económicamente a la familia de Jesús de Miguel. ↪️Muchos otros jugadores y familiares de los mismos han hecho lo propio. 👇🏻 — Manu Colchón (@manu_colchon) November 5, 2026

Tenerife homenajea a Jesús de Miguel de manera muy emotiva

El Tenerife realizó un emotivo homenaje a Jesús de Miguel este sábado 7 de noviembre en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Miles de aficionados se reunieron junto a sus compañeros y representantes de distintos clubes para despedir al delantero. El acto comenzó con un minuto de silencio, seguido de una larga ovación en su memoria.

Uno de los momentos más conmovedores llegó con las palabras de Rayco García, máximo accionista del Tenerife, quien se comprometió a apoyar a Carla, hija del futbolista, hasta que cumpla 18 años. “Entre todos la vamos a apadrinar hasta que cumpla los 18 años”, aseguró durante su intervención, reforzando las muestras de respaldo hacia la familia del fallecido.