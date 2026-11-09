Enner Valencia, ex Pachuca, logra récord en Argentina que supera a la Premier League

Enner Valencia está viviendo un sueño tras haber dejado la Liga BBVA MX pocos meses atrás. El delantero ecuatoriano fue protagonista en la consagración de Boca Juniors en la Tabla Anual 2026 al haber anotado el gol que le dio el triunfo necesario para superar a Rosario Central por solo un punto de diferencia. Como si fuese poco, su anotación rompió un récord histórico.

Boca Juniors y Defensa y Justicia se enfrentaban en La Bombonera por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El cuadro local necesitaba ganar el partido para asegurarse el campeonato, pero el marcador se mantuvo intacto hasta el minuto 90+5. Cuando todo parecía estar perdido, Enner Valencia capturó una pelota dentro del área rival y, con un derechazo certero, estampó el 1-0 definitivo que valió el título para los ‘Xeneizes’.

¿Por qué el gol de Valencia entró en la historia del futbol?

Resulta que la anotación de Valencia se convirtió en el gol más agónico en la historia del futbol para definir a un campeón de liga de Primera División en la última fecha entre las 10 principales ligas del mundo. De esta manera, la marcación del ecuatoriano superó a Patrik Andersson, quien le dio el título al Bayern Múnich en 2001, y a Sergio ‘Kun’ Agüero, quien anotó el gol del título para Manchester City en 2012.

Así quedó el podio de los tres goles más agónicos de la historia del futbol:

90+5 | Enner Valencia: Boca Juniors 1-0 Defensa y Justicia | Liga Argentina 90+4 | Patrik Andersson: Bayern Múnich 1-1 Hamburgo | Bundesliga 2000/01 90+3’20’’ | Sergio Agüero: Manchester City 3-2 Queens Park Rangers | Premier League 2011/12

Enner Valencia La evolución de Enner Valencia a sus 37 años en Boca Juniors (Foto: Boca Juniors)

Los números de Enner Valencia desde su llegada a Boca Juniors

Desde su llegada al conjunto argentino en agosto, Valencia acumula seis goles y dos asistencias en 17 partidos oficiales. Sin embargo, sus números toman mayor relevancia al considerar que disputó solamente 563 minutos, por lo que promedia una anotación cada 94 minutos aproximadamente.

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Tres de sus goles fueron en el campeonato argentino, mientras que los otros tres llegaron en un mismo partido de Copa Argentina. Se trata del triplete que convirtió ante Racing, una actuación que permitió a Boca remontar el encuentro y mantenerse en la pelea por otro título. De esta manera, el ecuatoriano ha sabido aprovechar sus oportunidades pese a no ser titular indiscutible.

En el último minuto: NUESTRO HÉROE 😎 https://t.co/fVs9aBq8RF — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 8, 2026

Los títulos que aún puede ganar Enner Valencia en 2026

La consagración en la Tabla Anual podría ser apenas el comienzo para Valencia. Resulta que Boca todavía puede conquistar otros cuatro títulos antes de terminar 2026: la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y, en caso de ganar este último, el Trofeo de Campeones.

El próximo desafío será ante Banfield, el sábado 14 de noviembre, por las semifinales de la Copa Argentina. Una semana después, el equipo argentino enfrentará al Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, que se disputará en Barranquilla, Colombia.

Por otro lado, los ‘Xeneizes’ también disputarán los playoffs del Clausura. Si consiguen quedarse con ese campeonato, accederán al Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Apertura. En este contexto, Valencia tiene por delante la posibilidad de cerrar sus primeros meses en Boca con cinco títulos.