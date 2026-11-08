León vs Chivas: cómo estará el CLIMA a la hora exacta del partido

León y Chivas se enfrentarán este domingo 8 de noviembre por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Además de lo que suceda dentro de la cancha, el clima será uno de los puntos a considerar para los aficionados que asistirán al Nou Camp, donde el encuentro comenzará a las 20:10 horas, tiempo del centro de México.

El Guadalajara visitará a La Fiera en la recta final de la fase regular en busca de obtener el liderato general. Para quienes tienen previsto acudir al inmueble, conviene revisar las condiciones de la noche y tomar en cuenta que el pronóstico corresponde a León, ciudad donde se encuentra el estadio.

¿Cómo estará el clima a la hora del León vs Chivas?

De acuerdo con el pronóstico por hora de Meteored, se esperan alrededor de 20 °C para el inicio del León vs Chivas, con cielo parcialmente nuboso y sensación térmica de 18 °C. La referencia corresponde a las 20:00 horas, la franja disponible más cercana al silbatazo inicial.

Estadio León La temperatura en León para el duelo contra Chivas (Foto: Club León)

A esa hora, la humedad prevista es del 59 %, con viento del suroeste de 9 kilómetros por hora y rachas de hasta 31 km/h. Son estimaciones para la ciudad, sujetas a cambios conforme se acerque el encuentro.

¿Hay probabilidad de lluvia durante el León vs Chivas?

La posibilidad de lluvia será del 20 % a las 20:00 horas, mientras que para las 21:00 y 22:00 disminuirá al 10 %. Meteored prevé cero milímetros de precipitación en esas tres franjas.

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La temperatura bajaría a 18 °C durante el desarrollo del encuentro, con sensación térmica de 17 °C. Por ello, una chamarra ligera puede ser útil para quienes permanezcan en las gradas hasta el final.

¿A qué hora y dónde se juega León vs Chivas?

El encuentro está programado para las 20:10 horas de este domingo 8 de noviembre, según la publicación oficial de Chivas con la información para seguir el compromiso.

La sede será el Estadio León, también conocido como Nou Camp, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos 1810, colonia La Martinica, en León, Guanajuato.