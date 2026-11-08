De descarte en la Liga BBVA MX a héroe de Boca Juniors: la evolución de Enner Valencia a sus 37 años

Enner Valencia dejó la Liga BBVA MX sin muchas luces meses atrás. Pachuca no renovó su contrato durante el mes de julio y quedó como agente libre mientras se disputaba el Mundial 2026. Boca Juniors fue uno de los clubes que apostó por la experiencia del delantero ecuatoriano y hoy demostró que aún tiene mucho por dar en el futbol profesional: fue el héroe del equipo argentino para conquistar el título de la Tabla Anual 2026.

El atacante sudamericano ingresó desde el banco de suplentes en el partido ante Defensa y Justicia y, en la última jugada del partido, sacó un derechazo que le permitió al ‘Xeneize’ quedarse con el triunfo por 1-0 en La Bombonera. Con este resultado, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena alcanzó los 63 puntos, superando por uno más a Rosario Central, y desató los festejos de los aficionados que ya veían escaparse el campeonato.

¿Por qué Enner Valencia salió de Pachuca antes de llegar a Boca Juniors?

Valencia finalizó su contrato con los Tuzos y la directiva decidió no ofrecerle una extensión del mismo. De esta manera, quedó como agente libre mientras que Armando Martínez, presidente del cuadro hidalguense, confirmó que la institución buscaría reforzar la delantera tras su salida.

Enner Valencia Enner Valencia protagonizó una pelea con Luis Quiñones (Crédito: Pachuca / X)

El ecuatoriano abandonó Pachuca con un registro de 22 partidos jugados y 8 goles anotados durante su segunda etapa y finalizó la campaña 2025-26 como el segundo máximo anotador de su equipo. No obstante, los Tuzos no confiaron en su avanzada edad y prefirieron darle salida en el mercado de verano de la Liga BBVA MX.

En este contexto, Boca aprovechó su disponibilidad y anunció su contratación el 9 de agosto, con un vínculo hasta diciembre de 2027.

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La transformación de Enner Valencia a héroe de Boca Juniors

Pese a que hoy es reconocido como un héroe por la afición xeneize, su adaptación al futbol argentino no fue inmediata. En septiembre llegó a quedar fuera de la convocatoria ante San Lorenzo por decisión técnica, pese a no estar lesionado ni suspendido. Sin embargo, poco tiempo después llegó su oportunidad dorada.

El 27 de septiembre, Boca perdía por 2-0 contra Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina y ya se veía eliminado. Arruabarrena recurrió a Valencia, quien ingresó desde el banco de suplentes en el minuto 57, y respondió con tres goles de cabeza en apenas 23 minutos para sellar una remontada por 3-2 y conseguir el pase a semifinales.

Sin embargo, esa no sería su única gran aparición en el gigante argentino. Boca necesitaba vencer a Defensa y Justicia para asegurar su coronación en la Tabla Anual. A pesar de que tuvo ocasiones claras, el equipo xeneize llegó al minuto 90 con el marcador 0-0 hasta que en el último segundo de partido, Valencia aprovechó una pelota suelta dentro del área y convirtió el gol del título.

“Soy agradecido con Riquelme por confiar en mí y traerme al club más grande de América Latina”, fue lo que expresó el ecuatoriano ante los medios de comunicación tras la consagración.