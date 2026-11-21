Un fin de semana más ha llegado y, con él, la posibilidad para que miles de amantes al futbol se enamoren de la primera división de los Países Bajos, liga en donde Mateo Chávez y el AZ Alkmaar se encuentran en las primeras posiciones de la tabla general en este inicio de la temporada.

Será este domingo cuando el AZ Alkmaar salga nuevamente de su hogar para enfrentar al Sparta Rotterdam en un juego correspondiente a la Jornada 13 de la Eredivisie, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer todos los detalles al respecto de este juego.

¿Cómo ha sido la temporada de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar?

La temporada de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar ha sido por demás extraña, pues el lateral por izquierda mexicano pasó de ser uno de los elementos titulares e indiscutibles del club a, ahora, pelear por ser uno de los primeros recambios de la institución en las partes complementarias.

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Todo cambió a raíz de la penúltima fecha FIFA de la Selección Mexicana en donde Mateo Chávez recibió una roja en el duelo ante Estados Unidos. A partir de ahí, el canterano de Chivas perdió la titularidad que tenía en el club, por lo que entiende que este juego podría ser fundamental para recuperarla.

En cuanto al AZ Alkmaar, vale decir que el club inició la temporada con resultados sorpresivos que lo llevaron directamente al primer lugar de la clasificación; sin embargo, luego de algunas derrotas la institución se ubica en la quinta posición de la tabla general, aunque con 3 puntos de diferencia respecto al líder.

¿Cuándo y dónde ver a Mateo Chávez en el Sparta vs AZ Alkmaar?

Este domingo 22 de noviembre los amantes de la Eredivisie podrán disfrutar de un juego que, sin duda, podría ser un antes y después en los deseos de Mateo Chávez por volver a la titularidad con su club. Sparta y AZ Alkmaar se verán las caras en punto de las 7:30 horas a través de Disney Plus.