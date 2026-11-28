La Selección Mexicana Femenil volverá a disputar una Copa del Mundo. El equipo dirigido por Pedro López derrotó 4-2 a Haití este sábado 28 de noviembre en Mansfield, Texas, y aseguró su clasificación al Mundial de Brasil 2027, donde pondrá fin a una ausencia de 12 años en la máxima competición del futbol femenil.

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Este sueño nunca fue solo nuestro. Lo soñamos con ustedes, lo luchamos con ustedes y hoy lo celebramos juntas.



VAMOS CON TODAS.

🔜 Brasil 2027 🇧🇷#VamosConTodas | #FechaFIFANoviembre | #AhoraYSiempre pic.twitter.com/UwBKAiK4DL — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 28, 2026

México no disputaba un Mundial desde Canadá 2015. En ese periodo nació la Liga BBVA MX Femenil, en 2017, y varias futbolistas mexicanas encontraron oportunidades para continuar sus carreras en el extranjero. Sin embargo, el crecimiento del futbol de clubes no se había traducido en una clasificación mundialista.

Jacqueline Ovalle, con dos anotaciones, encabezó el triunfo del combinado mexicano en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026.

Así consiguió México su boleto al Mundial Femenil de Brasil 2027

Diana Ordóñez abrió el marcador al minuto 13, aunque Brittany Raphino igualó el encuentro antes de que se cumpliera la primera media hora de juego.

México resolvió buena parte del partido en los últimos minutos del primer tiempo. Jacqueline Ovalle recuperó la ventaja y Maricarmen Reyes marcó el tercero antes del descanso.

Haití volvió a acercarse en el marcador con una anotación de Kethna Louis durante la segunda mitad. Ovalle apareció nuevamente para marcar el cuarto gol mexicano y terminar con las aspiraciones del conjunto caribeño de conseguir el boleto directo.

La victoria también instaló a México en las semifinales del torneo regional, donde enfrentará a Canadá, selección que eliminó a Panamá con un contundente 4-0.

¿Cuántos Mundiales Femeniles ha disputado la Selección Mexicana?

Brasil 2027 será la cuarta participación mundialista de México en la categoría mayor. Sus anteriores apariciones fueron en Estados Unidos 1999, Alemania 2011 y Canadá 2015.

El siguiente objetivo será superar la fase de grupos por primera vez en su historia. En sus tres participaciones anteriores, la Selección Mexicana tampoco consiguió ganar un partido.

Pedro López tendrá varios meses para preparar a una generación que, a diferencia de las anteriores, cuenta con una liga profesional consolidada en México. La Copa del Mundo se celebrará del 24 de junio al 25 de julio de 2027, con Brasil como anfitrión.