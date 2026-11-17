México puede clasificar a las semifinales de la Concacaf Nations League con una victoria por 1-0 sobre Jamaica, a pesar de a haber perdido 3-2 en Kingston. Los dos goles que marcó como visitante le permiten avanzar con ese resultado, gracias a un criterio de desempate que sigue vigente en los cuartos de final del torneo.

La Selección Mexicana llegó a estar abajo 3-0 en el encuentro de ida, pero Gilberto Mora y Julián Quiñones mecieron las redes antes del silbatazo final. Ahora, el equipo de Rafael Márquez recibirá a Jamaica este martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio BBVA de Monterrey.

¿Cuánto vale el gol de visitante en la Concacaf Nations League?

El gol de visitante no vale doble, como suele decirse. Cada anotación cuenta una vez en el marcador global y solamente adquiere importancia cuando ambos equipos terminan empatados después de los dos partidos.

El reglamento de Concacaf establece que, en ese caso, avanza la selección que haya marcado más goles fuera de casa.

Si México gana 1-0, el global quedaría 3-3, pero el equipo Azteca clasificaría por sus dos goles en Jamaica. Lo mismo ocurriría con un triunfo por 2-1: la eliminatoria terminaría 4-4 y México tendría ventaja por las anotaciones de visitante.

Este criterio se aplica durante los 90 minutos reglamentarios del partido de vuelta. En los tiempos extra, los goles de visitante ya no funcionan como desempate.

¿Qué resultados necesita México para eliminar a Jamaica?

La Selección Mexicana también avanzaría con cualquier victoria por dos o más goles de diferencia, sin importar cuántos tantos consiga Jamaica.

Si México gana 3-2, habría tiempos extra, porque ambos equipos sumarían cinco goles en el global y dos como visitantes. Si el empate continúa, la clasificación se resolvería mediante penales.

Un 4-3 a favor de México, en cambio, clasificaría a Jamaica, que acumularía tres goles como visitante frente a los dos del equipo dirigido por Rafa Márquez.

El empate o la derrota también dejarían eliminado al conjunto mexicano.

El ganador disputará las finales de la Nations League en marzo de 2027 y conseguirá su boleto a la Copa Oro de ese año. Podrás ver el par

tido completamente EN VIVO a través de Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes.