La frase de Maradona sobre el impacto que tuvo en los seguidores: “Cuando dicen que soy Dios yo respondo que están equivocados. Dios es Dios y yo soy Diego”

Diego Armando Maradona fue un futbolista que logró trascender las fronteras del rectángulo verde y que, en consecuencia, es considerado una de las estrellas más importantes que dejó este deporte por las aportaciones que tuvo tanto a nivel clubes como en su Selección.

Maradona - Andres Calamaro

Se trata, entonces, de un futbolista que maravilló con su técnica y que, pese a sus errores, es considerado una deidad en su país natal. Y, en función a esto, fue que hace muchos años Diego Maradona concedió una frase que es muy recordada hasta nuestros días. ¿Cuál es?

¿Cuál es la frase de Maradona que cambió la forma en cómo lo veían?

Durante los años 80’s no había un mejor jugador que Diego Armando Maradona, por lo que la afición argentina lo veneraba a tal grado de considerarlo un Dios del futbol. Tal situación generó cierto malestar en el jugador, quien en distintas ocasiones lanzó una frase que se ha vuelto icónica por la forma en cómo se veía a él mismo en el campo.

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“Cuando dicen que soy Dios yo respondo que están equivocados. Dios es Dios y yo soy Diego”.

[October 7, 1995] Diego Armando Maradona returned to his one and only love: Boca Juniors 💙💛💙 https://t.co/pntiEFOmxm — Boca Juniors (@BocaJrsEN_) October 7, 2026

Con esta frase, Diego Armando Maradona intenta explicar que él, como un hombre común, cometió muchos errores tanto dentro como fuera del campo que hicieron que su vulnerabilidad escalara niveles exorbitantes, por lo que no considera ser un Dios debido a lo que hizo en el campo. Es por esto que este tipo de comparaciones nunca fueron del agrado del sudamericano.

¿Qué logros y récords obtuvo Diego Armando Maradona como profesional?

Si bien es recordado por haber cosechado dos Series A con el Napoli cuando el equipo no era puramente ganador, también es considerado de los mejores en la historia por la Copa Mundial de la FIFA que levantó en 1986. De igual modo, obtuvo el Balón de Oro en el Mundial 1986, el jugador del Siglo de la FIFA y más de 30 goles con la Selección de Argentina a nivel profesional.