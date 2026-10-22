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Gabriel Milito habría pedido un refuerzo mientras crecen los rumores de su no renovación

Guadalajara analiza nuevas opciones ofensivas rumbo al Clausura 2027

Gabriel Milito habría pedido un refuerzo mientras crecen los rumores de su no renovación
Gabriel Milito habría pedido un refuerzo mientras crecen los rumores de su no renovación|Chivas

Escrito por: José Alejandro | DR

El futuro del proyecto deportivo de Chivas atraviesa dos temas importantes: la búsqueda de un refuerzo para el próximo torneo y las dudas sobre la continuidad de Gabriel Milito ante los rumores de su no renovación. Guadalajara analiza alternativas para fortalecer su ataque, después de la salida de Armando González, quien es el máximo anotador del Olympiacos de Grecia.

De acuerdo con el Marca, el Rebaño Sagrado quiere reforzar su delantera para el Clausura 2027. Al mismo tiempo, distintas publicaciones deportivas señalan que todavía no existe un acuerdo público para extender el contrato del estratega argentino, quien llenó de elogios a un jugador que venía siendo criticado por los aficionados.

Gabriel Milito refuerzo
El contrato de Milito vence en verano de 2027.|Chivas

Chivas, en busca de delantero

La salida de González al futbol griego cambió las alternativas ofensivas del Guadalajara. El atacante mexicano dejó un espacio importante en la plantilla, por lo que la directiva analiza incorporar otro delantero para el Clausura 2027.

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El objetivo de la directiva rojiblanca es encontrar un futbolista que aporte soluciones frente a la portería rival y permita aumentar la competencia interna. Por ahora, no hay información acerca de los posibles prospectos para reforzar el ataque del Rebaño.

Los rumores del contrato de Milito

La situación contractual del argentino es una incógnita. El 17 de octubre, después del empate 1-1 ante Tigres, Milito evitó ahondar en el tema acerca de las conversaciones para extender su vínculo con el Guadalajara. "No es momento para hablar de esa situación”, declaró en conferencia de prensa.

El contrato de Gabriel se vence en junio de 2027. En febrero de este año, salió información acerca de que el técnico y la directiva negociaban una extensión por un año más; es decir, prolongar la relación hasta 2028. Sin embargo, no se ha hecho oficial una renovación.

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