Gabriel Milito llenó de elogios a una figura de Chivas que venía siendo criticada por los aficionados

Chivas por fin pudo cortar la mala racha. Gabriel Milito tenía preocupaciones por el rendimiento de su equipo, que acumulaba cuatro partidos sin ganar en el Apertura 2026 y necesitaba recuperar confianza en la recta final de la fase regular. Frente a Necaxa, el Guadalajara consiguió una victoria importante y el DT elogió a una figura.

Lo que sucedía en la previa es que Tala Rangel era criticado por su error garrafal de fechas anteriores, pero el portero respondió con una actuación destacada ante los Rayos. Sus intervenciones fueron fundamentales para mantener la portería en cero y permitir que el Rebaño Sagrado se quedara con el triunfo por 1-0 en la Jornada 13.

Crédito: Mexsport

Lo que dijo Gabriel Milito de Tala Rangel

Después del encuentro de la Liga BBVA MX, Gabriel Milito reconoció el aporte del guardameta y destacó la jerarquía que mostró en un momento importante para el equipo. El entrenador argentino valoró el desempeño de Raul Rangel, quien venía de recibir cuestionamientos por errores con la Selección Mexicana ante Estados Unidos.

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“Tuvimos en Tala un jugador muy destacado, apareció su jerarquía, el Tala que todos conocemos, lo que le permite ser jugador de Chivas y Selección y me siento muy contento por él”, expresó el DT en conferencia de prensa.

ACEPTA QUE SE SUFRIÓ ANTE NECAXA🔴⚪ Gabriel Milito, entrenador de Chivas, terminó elogiando a Tala Rangel, por ser la figura del partido y conservar la ventaja que valió el triunfo para el Guadalajara. @notijaliscotv_ https://t.co/1jtnoYQCFg — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) October 21, 2026

El portero evitó al menos tres goles de Necaxa. Su actuación fue determinante para sostener la ventaja y darle tranquilidad a un equipo que necesitaba dejar atrás los resultados negativos.

Chivas cortó la mala racha ante Necaxa, aunque jugando mal

Milito también reconoció que su equipo tuvo dificultades para cerrar el encuentro. Chivas generó oportunidades para abrir el marcador, pero la falta de contundencia provocó que la presión aumentara con el paso de los minutos. Finalmente, el gol que definió el partido llegó mediante un autogol de Necaxa.

Tala Rangel en MODO DIOS. - El MEJOR portero de México. - El portero de Chivas. - El portero TITULAR de la selección. - El portero que MENOS goles ha recibido en el AP26. Disfruten 🚬. https://t.co/VurDgfCtiD — Jesús Bernal (@Jesus_Bernal) October 21, 2026

“Un partido muy complejo… tuvimos oportunidades para abrir el marcador. Cuando eso no pasa y pasa el tiempo, ante la necesidad de ganar esos tres puntos, se pone el partido muy contrarreloj y entra en un terreno peligroso”, explicó el entrenador.

El DT agregó que el equipo necesitaba asumir riesgos para conseguir la victoria y admitió que sufrió durante el cierre. Con los tres puntos, Chivas llegó a 23 unidades y es momentáneamente sublíder del Apertura 2026.

Raúl iría a la banca las últimas 2 fechas, a fin de que Óscar agare ritmo de cara a la Liguilla.|Chivas

El siguiente compromiso del Guadalajara será frente a Monterrey, el sábado, en el estadio BBVA. El equipo buscará mantener el impulso de la victoria y mejorar su rendimiento en los últimos cuatro partidos del torneo.

