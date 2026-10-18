Gabriel Milito manda mensaje a Chivas tras sumar cuatro partidos sin ganar: “Hay que adaptarse”

Chivas está lejos de estar pasando por su mejor momento y ya acumula cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria en el Apertura 2026. Su compromiso más reciente fue por la Jornada 12, donde recibió a Tigres de la UANL. El encuentro finalizó en empate 1-1 y estiró la mala racha de los rojiblancos, sin embargo, Gabriel Milito mantiene la calma.

Tras sumar solo un punto en casa ante los Felinos, el entrenador argentino pasó por conferencia de prensa para dejar sus sensaciones tras el partido. Pese al momento irregular que atraviesa Chivas, Milito afirmó que existe confianza en el equipo y en sus jugadores para revertir este mal presente, aunque dejó en claro que los resultados obtenidos no fueron los esperados.

¿Qué dijo Gabriel Milito tras el empate de Chivas?

“Hay que adaptarse al calendario. Como profesional, considero que un jugador puede jugar tres o cuatro partidos consecutivos. En este poco tiempo que tenemos, veremos qué es lo más conveniente para quienes puedan llegar al martes, dependiendo de las sensaciones que tengan. Estamos en una recta final y hay mucho en juego. Los errores pasan factura y buscamos que eso no pase. Hay confianza en el equipo y en los jugadores”, expresó.

Luego, Milito analizó lo que fue el encuentro ante Tigres, donde señaló que la falta de precisión en ataque fue uno de los principales factores que impideron que Chivas lograra quedarse con los tres puntos en su casa.

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“Tuvimos una buena circulación de la pelota para poder llegar ante una defensa muy cerrada, que acumulaba mucha gente. Alternamos momentos de precisión con otros de falta de precisión. De haber tenido un poco más de precisión, creo que hubiésemos podido ganar el partido, porque las situaciones estuvieron. El control y el dominio creo que el equipo los logró, pero nos faltó quizás terminar y finalizar mejor, con un poco más de claridad”.

¿Cuándo fue la última vez que Chivas ganó en el Apertura 2026?

La última victoria de Chivas en el Apertura 2026 fue el 13 de septiembre, cuando goleó 3-0 a Pumas en el Estadio Akron, por la Jornada 8. Aquel resultado le permitió al equipo de Milito alcanzar los 17 puntos y tomar momentáneamente el liderato de la Liga BBVA MX.

during the 4th round match between Santos vs (and) Guadalajara as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at TSM Corona Stadium, on August 16, 2026 in Torreon, Coahuila, Mexico.|Jesus Cisneros/MEXSPORT

Desde entonces, el Rebaño Sagrado acumula tres empates y una derrota: igualó 2-2 con América, perdió 2-0 frente a Querétaro y empató 1-1 ante Atlas y Tigres. De esta manera, sumó apenas tres de los últimos 12 puntos disponibles, una cosecha que frenó su buen paso en el torneo.

Ahora, Chivas buscará reencontrarse con el triunfo el martes 20 de octubre, cuando reciba a Necaxa. El conjunto rojiblanco tendrá una nueva oportunidad en casa para cortar la racha y recuperar confianza de cara al cierre de la fase regular.