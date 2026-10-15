Gabriel Milito lo rechazó, no para de marcar goles y Chivas puede tenerlo gratis el Clausura 2027

Así como Diego Campillo causa gran preocupación para Gabriel Milito en Chivas, otro problema para el Guadalajara es la ofensiva. Tras la salida de Armando González rumbo a Europa, el equipo rojiblanco necesita recuperar contundencia y una de las alternativas podría estar en su propio club filial.

Mientras que Santiago Sandoval le da una noticia increíble a Chivas, en el Tapatío hay un delantero que atraviesa un buen momento goleador. Se trata de Vladimir Moragrega, quien suma 6 tantos en el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX y podría convertirse en una opción para el primer equipo de cara al Clausura 2027. Un refuerzo sin pagar dinero extra.

Vladimir Moragrega, jugador del Tapatío|Crédito: @TapatioCD / X

Gabriel Milito por fin encuentra al reemplazo de Armando González en Chivas

Moragrega ha aprovechado sus oportunidades con el Tapatío y ya registra 6 goles en 7 partidos disputados durante el semestre. Presume un promedio de un gol cada 81.33 minutos, de acuerdo con los datos proporcionados.

TE PUEDE INTERESAR:



El atacante incluso realizó la pretemporada con el primer equipo de Chivas, pero Milito decidió enviarlo de regreso al Tapatío. Ahora, su rendimiento vuelve a ponerlo en el radar como una posible alternativa para reforzar el primer equipo.

¿Por qué Vladimir Moragrega no puede jugar en Chivas en el Apertura 2026?

La razón está en su registro. Moragrega tiene 28 años y no cuenta con el carnet que le permitiría alternar entre el Tapatío y el primer equipo. Por ello, al quedar registrado con el conjunto de la Liga de Expansión, no puede subir a jugar con Chivas en la Liga BBVA MX durante el Apertura 2026.

Esta situación condiciona las opciones de Milito para aprovechar el buen momento del delantero. Si el Guadalajara decide darle una oportunidad en el Clausura 2027, deberá resolver su situación de registro. La posibilidad de incorporarlo sin pagar una transferencia es clave.

La competencia por la delantera de Chivas

El ataque de Chivas cuenta con Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Jesús Hernández, quien todavía no ha debutado en la Liga MX. Mientras tanto, otros jóvenes delanteros, como Teun Wilke y Sergio Aguayo, están a préstamo en Colombia. Para el Clausura 2027 podría llegar Moragrega al primer equipo y ser una solución para Milito.

