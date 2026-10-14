Adrián Chamorro, personal trainer: “Si yo entreno a una persona muy bien, pero no se nutre correctamente, es muy difícil que tengamos resultados”

Mientras expertos en longevidad hablan del entrenamiento de fuerza, cada vez se destaca más el papel de los músculos para conservar la autonomía durante la vejez. Adrián Chamorro, entrenador personal y especialista en longevidad, sostiene la importancia de la alimentación y la nutrición.

Así como especialistas en fitness dan consejos de comida, Chamorro plantea que tener una alimentación adecuada y hábitos sostenibles es fundamental para la preparación para una vejez activa. Para el experto de Age Reversal, la Unidad de Longevidad del Hospital Memorial Publio Cordón, el entrenamiento debe acompañarse de una nutrición acorde.

La importancia de los músculos para llegar bien a la vejez

Chamorro explica que la masa muscular va más allá de la apariencia física. Acciones como levantarse de una silla, subir escaleras, cargar bolsas o mantener el equilibrio dependen, en buena medida, de la fuerza y la función muscular.

TE PUEDE INTERESAR:



Esta preparación adquiere especial relevancia durante la transición hacia la menopausia y los años posteriores, cuando los cambios hormonales y el envejecimiento pueden modificar la composición corporal.

¿Por qué son importantes los músculos para el cerebro?

Los beneficios del ejercicio también alcanzan la salud cerebral. El BDNF, o factor neurotrófico derivado del cerebro, es una proteína relacionada con la plasticidad neuronal cuyos niveles pueden aumentar como respuesta al ejercicio.

De esta manera, la actividad física contribuye a un enfoque integral del envejecimiento saludable. Mantener la fuerza, la movilidad y la salud cerebral forma parte del objetivo de conservar la independencia durante el mayor tiempo posible.

Mejores frases de Adrián Chamorro sobre el fitness y la longevidad