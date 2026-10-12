La lesión de Diego Campillo causa gran preocupación para Gabriel Milito en Chivas

Así como hubo un jugador que decidió cambiar al América por Chivas, el equipo rojiblanco atraviesa semanas complicadas por las lesiones que afectan a su plantel. El Clásico Tapatío ante Atlas dejó una nueva preocupación para Gabriel Milito, luego de que Diego Campillo tuviera que abandonar el terreno de juego por una molestia en el pie derecho.

Lo cierto es que Chivas pierde a otro jugador tras el Clásico Tapatío y ya son 6 las bajas del equipo de Milito. Pues la lesión de Campillo encendió las alarmas por la zona afectada y por sus antecedentes médicos, aunque todavía no se confirmó si necesitará una intervención quirúrgica. Milito está preocupado, según reportes que llegan desde Guadalajara.

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La preocupación máxima de Gabriel Milito con Diego Campillo

Campillo salió del partido después de recibir un pisotón y presentó molestias en el quinto metatarsiano del pie derecho. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Gabriel Milito fue consultado por la situación del defensor y se refirió a la lesión, que mantiene en alerta al cuerpo técnico.

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La preocupación tiene un antecedente concreto. En el Apertura 2025, el futbolista sufrió una fractura del quinto metatarsiano, pero en el pie izquierdo. Aquella lesión requirió una operación y lo mantuvo fuera de las canchas durante cerca de tres meses. Por ahora, no se confirmó que deba someterse al mismo procedimiento en esta ocasión.

Diego Campillo podría dejar Chivas en invierno|Chivas

El diagnóstico será clave para Milito y para Rafa Márquez

El diagnóstico médico será clave para conocer cuánto tiempo podría permanecer fuera de las canchas. Hasta el momento, no hay confirmación sobre la gravedad definitiva de la lesión ni sobre los plazos de recuperación.

Además, la lesión de Campillo llega después de que el defensor fuera considerado para la Selección Mexicana de Rafael Márquez, con vistas a la Liga de Naciones de la Concacaf en noviembre.

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Las lesiones que sufrió Chivas en el Apertura 2026

Con la salida de Campillo, Chivas acumula seis futbolistas con problemas físicos en el Apertura 2026. La lista de bajas incluye a José Castillo, Luis Romo, Bryan González, Miguel Tapias y Miguel Gómez.

La situación complica las opciones de Gabriel Milito para armar la defensa de cara al próximo compromiso ante Tigres, en el Estadio Akron. La mayoría de las ausencias se concentran en esa zona del campo, lo que reduce las alternativas disponibles para el entrenador.

