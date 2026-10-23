Gabriel Milito recibe una buena noticia para Chivas y complica a Rayados de Monterrey

Así como Gabriel Milito habría pedido un refuerzo mientras crecen los rumores de su no renovación, el entrenador argentino también recibe noticias positivas para afrontar el cierre del Apertura 2026. Chivas recuperaría a un mediocampista que no juega desde septiembre, justo antes de visitar a Rayados de Monterrey en un partido clave para sus aspiraciones.

Mientras que Milito llenó de elogios a una figura del “Rebaño Sagrado” que venía siendo criticada por los aficionados, el entrenador necesita recuperar efectivos para salir de una etapa complicada. El Guadalajara viene de vencer por 1-0 al Necaxa, pero las lesiones de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda preocupan. Sin embargo, Chivas recupera a Omar Govea.

Chivas recupera a Omar Govea

Omar Govea estará de regreso con Chivas después de perderse los últimos dos partidos por un problema muscular. El mediocampista no juega desde el 26 de septiembre, cuando el Guadalajara cayó ante Querétaro y terminó el encuentro con su expulsión. Su ausencia se hizo sentir.

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La incógnita pasa por saber si Gabriel Milito le devolverá la titularidad o preferirá darle minutos de manera progresiva para evitar una recaída. Además, el Oso González también habría sufrido una lesión muscular ante Necaxa. Si ambos quedan fuera o no están al 100%, Samir Inda podría tener una oportunidad en el mediocampo.

|Instagram: Liga BBVA MX

La crisis actual de las Chivas de Gabriel Milito

El triunfo ante Necaxa permitió cortar una racha de 4 partidos sin ganar, pero el rendimiento volvió a dejar dudas. Chivas se impuso por 1-0 en el Estadio Akron y necesitó de las atajadas de Tala Rangel para sostener la ventaja.

El resultado alivió parcialmente la presión sobre Milito, aunque el cierre de la fase regular será exigente. El Guadalajara ocupa el 2º lugar de la tabla con 23 puntos, pero una derrota ante Monterrey podría hacerlo caer hasta el 8º puesto. Por eso, recuperar jugadores será fundamental para competir en las últimas jornadas.

|Crédito: Instagram - @chivas y @rayados

Los partidos que le quedan a Chivas de Guadalajara

El siguiente compromiso será ante Rayados de Monterrey, el sábado 24 de octubre. El equipo rojiblanco buscará conservar su posición entre los primeros lugares y evitar que sus perseguidores acorten distancias. Los próximos juegos del Guadalajara son: