El entrenador del Liverpool habló de Gilberto Mora y su respuesta sorprendió a todos

Al cumplir 18 años, Gilberto Mora debió hacer el INE y otros trámites; pero lo más importante es que en el corto plazo podrá dar el salto a Europa. Sus actuaciones con Xolos de Tijuana y la Selección Mexicana despertaron el interés de varios clubes. Ahora el DT del Liverpool habló de él.

Mientras que algunos rumores dicen que el Liverpool no será el equipo que fiche a Gil Mora, el entrenador de los Reds, Andoni Iraola, fue consultado sobre la posibilidad de incorporar al mediocampista mexicano. Sin confirmar ni descartar un interés, el DT explicó por qué prefiere no hablar de futbolistas que todavía no forman parte de su plantilla.

|MEXSPORT

Las palabras del entrenador del Liverpool sobre Gilberto Mora

Iraola respondió a las preguntas sobre el juvenil de Tijuana y mantuvo una postura prudente. El entrenador señaló que evita pronunciarse sobre jugadores de otros equipos por respeto a las instituciones involucradas.

TE PUEDE INTERESAR:



“A ver, no solo por lo de Gilberto Mora. Hay momentos en que me preguntan por jugadores, pero yo no puedo hablar de jugadores que no son nuestros”, explicó Iraola.

Gilberto Mora tendrá nuevo compañero en Xolos de Tijuana|Crédito: @Xolos / X

Después, el DT insistió en que prefiere reservarse su opinión sobre futbolistas que no pertenecen al Liverpool. Sus declaraciones no confirmaron una negociación ni descartaron que el club siga de cerca al mexicano.

¿Qué se sabe del interés del Liverpool sobre Gil Mora?

El nombre de Gilberto Mora aparece vinculado con distintos equipos europeos después de sus actuaciones en la Liga BBVA MX y con la Selección Mexicana. Sin embargo, la respuesta de Iraola no permite concluir si el Liverpool lo busca.

El hecho de haber cumplido 18 años facilita la posibilidad de que Mora dé el salto al futbol europeo. Aun así, han trascendido distintos rumores sobre una posible oferta de más de 40 millones de euros del Liverpool por Morita.

Equipos que buscan a Gilberto Mora y cuánto dinero le quedaría a los Xolos de Tijuana

Entre los equipos relacionados con el mexicano aparecen el Borussia Dortmund, el Real Madrid, el Barcelona, el Liverpool y equipos de otras ligas como Portugal , Alemania y Francia.

Las estimaciones incluidas en los reportes sitúan su posible traspaso entre 20 y 30 millones de dólares, aunque algunas versiones apuntan a una cifra de hasta 44 millones. El monto neto de lo que recibirán los Xolos de Tijuana podría variar según impuestos y entra en juego el posible porcentaje de futura venta por plusvalía.

