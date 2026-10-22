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Esta escudería siempre quiso llevarse a Max Verstappen y Red Bull ya tiene en la mira a su reemplazo: ¿quién es?

El piloto neerlandés, Max Verstappen, ha sido pretendido por distintas escuderías de la Fórmula 1

Esta escudería siempre quiso llevarse a Max Verstappen y Red Bull ya tiene en la mira a su reemplazo: ¿quién es?

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

El futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 volvió a generar rumores después de que Christian Horner revelara detalles de las conversaciones que mantuvo con el piloto neerlandés antes de dejar Red Bull. En medio del interés de Mercedes por fichar al tetracampeón, el entonces directivo también exploró alternativas para reforzar su propia escudería.

Mientras Checo Pérez habló de Max, estas declaraciones aparecen en Drive, la autobiografía de Horner, en la que repasó sus últimos días al frente de Red Bull. El británico contó que buscó una respuesta directa de Verstappen sobre sus planes y que, al mismo tiempo, contactó al entorno de George Russell para analizar un posible fichaje.

Max Verstappen, Red Bull

Mercedes quería a Max Verstappen para su escudería en la Fórmula 1

Según relató Horner, Toto Wolff insistía públicamente en la posibilidad de incorporar a Verstappen a Mercedes, en medio de las dudas sobre el rendimiento de Red Bull y los rumores sobre una cláusula de salida en el contrato del neerlandés.

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Antes del Gran Premio de Gran Bretaña de 2025, Horner se reunió con Verstappen. “Quiero ganar. Pero no quiero tener que irme a otro sitio para lograrlo”, recordó Horner que le dijo el neerlandés. Aunque manifestó su intención de terminar su carrera en Red Bull, dejó abierta la posibilidad de buscar alternativas si el equipo no le daba un monoplaza competitivo.

Checo Pérez y Christian Horner
|REUTERS

El reemplazo de Verstappen que buscaría Red Bull

En respuesta al interés de Mercedes por Verstappen, Horner decidió contactar a los representantes de George Russell. Pues consideraba que el piloto merecía mayor claridad sobre su futuro en Mercedes y entendía que Red Bull se lo podía dar.

“Cansado de la actitud desafiante de Toto, decidí pagarle con la misma moneda y contacté con los representantes de George Russell para concertar una reunión”, escribió en su autobiografía.

George Russell
|REUTERS

Sin embargo, las conversaciones no significaron que Russell fuera a fichar por Red Bull. Horner fue destituido días después de aquel fin de semana y el piloto británico terminó firmando un nuevo contrato con Mercedes en octubre de 2025.

El entonces director de Red Bull también habló con Carlos Sainz sobre la posibilidad de incorporarlo en 2026, debido a las dificultades de Yuki Tsunoda para mantener resultados constantes. De esta manera, Horner evaluó distintas alternativas. RB ahora está conformado por Isack Hadjar y el mismo Verstappen.

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