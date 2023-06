Gervonta Davis explota contra la jueza que lo mandó a prisión

El pasado viernes 5 de mayo, Gervonta Davis se declaró culpable de un incidente de tránsito en el que estuvo envuelto y las autoridades lo castigaron con 90 días de arresto domiciliario, más de 200 horas de trabajo comunitario y tres años de libertad condicional; sin embargo, tras malentendidos con su domicilio, el resto de su sentencia deberá cumplirla en la cárcel.

En plena sentencia, Gervonta Davis decidió mudarse, con el argumento de necesitar más espacio, sin embargo, no habría avisado a las autoridades y la jueza del tribunal de la ciudad de Baltimore, Althea M. Handy, decidió que continuará su sentencia tras las rejas; con lo sucedido, el pugilista de 28 años de edad estalló en una emisión en vivo en su cuenta de Instagram, misma que es manejada por algún tercero mientras él está en la cárcel.

Impresionante nocaut de Gervonta Davis sobre Ryan Garcia

Te puede interesar: Gervonta Davis le perdona a Ryan Garcia la apuesta de su pelea

Las palabras de Gervonta Davis contra la jueza de su caso

“Quiero que la gente sepa que esta jueza está loca. Me ha encerrado, básicamente, porque compré una propiedad. Hice todo lo que estaba en mis manos para escuchar a mis abogados. Escuché a todo el mundo. Está molesta porque compré una propiedad. Por eso estoy en la cárcel”, fue lo que comentó el pugilista estadounidense de 28 años de edad a través de una llamada telefónica dentro de la cárcel.

La razón por la que Gervonta Davis criticó la labor de la jueza.

Además, Gervonta Davis explicó los motivos de su enojo con la responsable de obligarlo a cumplir el resto de su condena en la cárcel: “Ella (la jueza Althea M. Handy) quería que me quedara en un apartamento con una cama y que ni mis hijos, ni nadie me viniera a ver. Sólo quiero dejar ver la situación porque se está aprovechando de mí. No sé si será una buena o una mala jueza, pero esto no está bien. Tengo que compartir esta situación con todo el mundo”.

‼️ Gervonta Davis speaking out FROM INSIDE JAIL on Instagram live today: “This judge is crazy.”



[🎥 @Gervontaa] pic.twitter.com/kGAKkVqb1H — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 4, 2023

Te puede interesar: Las mejores peleas de box en la historia para la inteligencia artificial