Guillermo Almada podría sorprender; este XI de América para la Liguilla sería el más FUERTE de todos

Estamos a solo unos días para que comience oficialmente la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, misma que se espera sea una de las más intensas y niveladas considerando el performance de equipos como Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Rayados.

En ese sentido, el conjunto de Coapa es uno de los que peores sensaciones tienen en este cierre del torneo debido a los puntos que ha dejado escapar en los últimos encuentros, un hecho que impidió que el América se mantuviera en la cima de la clasificación luego de la victoria de Cruz Azul ante Tigres.

¿Qué cambios podría presentar Guillermo Almada en el XI del América en Liguilla?

Como sabes, Guillermo Almada ha confeccionado un esquema de cuatro defensas, dos centrocampistas de contención, dos elementos por las bandas y un futbolista que esté detrás del único nueve nominal; sin embargo, no se descarta que este parado táctico cambie.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Sin razones para detenernos, seguimos trabajando por nuestros objetivos.



¡Vamos por más, Águilas! 🦅🟡🔵 pic.twitter.com/M438lkyPD1 — Club América (@ClubAmerica) November 10, 2026

América ha tenido que lidiar con una serie de problemas en la zona defensiva y, ante esto, el técnico uruguayo apostaría por dos jugadores de corte más defensivo en el centro del campo como serían Israel Reyes y Alan Cervantes o Erick Sánchez, esto con la intención de tener un mejor performance defensivo.

Y si bien no está confirmado, también podría suceder que Guillermo Almada finalmente se decida por tener dos centros delanteros fijos siendo estos Henry Martín y Miguel Borja, quienes dicho sea de paso han tenido una temporada espectacular de acuerdo a lo que se esperaba de ellos.

¿Cuándo y contra quién es el último partido del América en temporada regular?

Estos cambios podrían verse por primera vez en la última jornada del torneo regular en el Apertura 2026 cuando las Águilas del América visiten la cancha del Volcán Universitario para enfrentar a Tigres, en un duelo a llevarse a cabo el sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas.