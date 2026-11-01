Esto debe hacer Cruz Azul en su próximo juego ante León si no quiere perder 3 puntos en la mesa

Cruz Azul se dice listo para disputar la Jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Y es que, luego de sumar tres victorias de forma consecutiva, el cuadro de Joel Huiqui se medirá a un rival de poder cuando reciba a los Esmeraldas de León este domingo por la noche.

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Este duelo será de poder a poder dado que ambas instituciones se encuentran en puestos de Liguilla, por lo que las dos se podrían enfrentar una vez más en la fiesta grande del futbol mexicano. Ahora bien, Cruz Azul tendrá que lidiar con este compromiso con una preocupación que no ha podido superar.

¿Cómo le va a Cruz Azul en la regla de menores de la Liga BBVA MX?

Después de 14 fechas disputadas, Cruz Azul es uno de los equipos que aún no ha superado la regla de menores impuesta por la Liga BBVA MX, misma que dicta que cada institución debe conceder al menos 1,170 minutos en el campo a sus jugadores menos experimentados para que tomen experiencia en primera división.

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Una obra de arte 🖼️🎨 https://t.co/Ja66D1BzTm — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 27, 2026

En estos momentos, Cruz Azul se encuentra en la posición 11 de esta tabla al registrar un total de 965 minutos, por lo que, con tres duelos aún por disputar, aún necesita un mínimo de 205 minutos a juveniles si no quiere que la Liga BBVA MX le haga una sanción de 3 unidades al término del torneo regular.

Bajo este contexto, Cruz Azul está obligado a colocar algunos juveniles en este partido ante León para que no sienta más estrés del que ya tiene guardado. Por ello, se espera que jugadores como Roger González o Luka Romero vean participación, ya sea como titulares o entrando de cambio.

¿A qué rivales enfrentará Cruz Azul en este cierre del Apertura 2026?

Además de medirse a los Esmeraldas este domingo por la noche, Cruz Azul tendrá un cierre de calendario por demás importante en donde, curiosamente, ya no regresará a la cancha del Estadio Banorte, pues después de enfrentar a Tigres tendrá que hacer lo propio contra Chivas.