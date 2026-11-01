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Juega en Cruz Azul y es el mejor mexicano del momento; ¿Rafael Márquez lo llamará a la Selección Mexicana?

Rafael Márquez podría sorprender a propios y extraños en la siguiente convocatoria de la Selección Mexicana al llamar a este elemento de Cruz Azul.

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|X: Cruz Azul

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El cierre del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ha traído consigo una gran evolución de Cruz Azul, equipo que pasó de tener una mala racha en el campo a, hoy en día, sumar tres victorias de manera consecutiva y estar peleando por el liderato a días para el inicio de la Liguilla.

cruz azul

Bajo este contexto, una de las razones por las cuales Cruz Azul ha vuelto a ser candidato al título del Apertura 2026 deriva del aumento de nivel de varios de sus futbolistas, destacando particularmente la actuación de un jugador que, sin ser titular absoluto, ha sido el mejor para el club en la temporada.

¿Andrés Montaño, de Cruz Azul, podría ser convocado a la Selección Mexicana?

Con una muy baja cantidad de minutos respecto a los titulares habituales en Cruz Azul, la temporada de Andrés Montaño ha sido por demás interesante luego de acumular ocho participaciones directas a gol, destacando sus cuatro anotaciones y sus cuatro asistencias.

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La mayoría de estas se han dado en el último mes, lo cual habla de que Andrés Montaño está recuperando su mejor nivel justo en la mejor parte de la temporada. Ante ello, son muchos los expertos que consideran que el mediocampista podría ser considerado por Rafael Márquez para la siguiente fecha FIFA.

En ese sentido, hasta el momento el entrenador de la Selección Mexicana no ha revelado detalles sobre la posible participación del jugador de Cruz Azul en los juegos de Nations League ante Jamaica, por lo que habrá que esperar a su convocatoria para saber si Andrés Montaño será considerado.

¿A qué jugador le quitaría el puesto Andrés Montaño en la Selección Mexicana?

En caso de concretarse su posible llegada a la Selección Mexicana, y considerando que el cuadro nacional juega con tres elementos en el centro, Andrés Montaño se disputaría su puesto como interior con jugadores como Álvaro Fidalgo, Obed Vergas, Brian Gutiérrez y Gilberto Mora, por citar algunos ejemplos.

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