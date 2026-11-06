¡Hay clásico capitalino! El cierre de torneo del Apertura 2026 que tendrá Pumas en noviembre

El Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX entra en su recta final y la exigencia para los Pumas de la UNAM alcanzará su punto más alto en el mes de noviembre. El conjunto universitario tiene la obligación de apretar el paso para asegurar su boleto a la Fiesta Grande del balompié azteca. El margen de error se ha reducido al mínimo y el vestuario auriazul sabe que cada jugada valdrá el destino de toda la temporada.

La afición del Pedregal prepara sus mejores galas para encarar un calendario de cierre que promete emociones intensas y ambiente de Liguilla adelantada. Las aspiraciones de clasificar directamente entre los primeros lugares de la tabla general pasan por imponer condiciones en duelos directos.

La gran cita en el Pedregal: Pumas vs América en la fecha 16

El choque más esperado por toda la fanaticada auriazul ya tiene fecha y hora confirmada en el calendario oficial. Los Pumas de la UNAM recibirán a las Águilas del América el próximo 8 de noviembre, en el marco de la Jornada 16 del Apertura 2026. Esta nueva edición del Clásico Capitalino paraliza por completo a la Ciudad de México en una jornada que se anticipa no apta para cardíacos.

El orgullo de la capital, el honor de las camisetas y tres puntos vitales para la liguilla estarán en juego sobre la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Pumas buscará hacer valer la fortaleza de su feudo y el respaldo incondicional de su tribuna para superar a su acérrimo rival deportivo. Ganar el clásico no solo representaría dar un golpe de autoridad sobre la mesa, sino también un impulso anímico inmejorable para encarar la liguilla.

El camino de Pumas hacia la Fiesta Grande del fútbol mexicano

Además del esperado enfrentamiento contra el cuadro azulcrema, la escuadra universitaria completará el mes de noviembre definiendo su posición definitiva en la clasificación general.

El balance del torneo se jugará en noventa minutos de máxima tensión donde la garra universitaria será puesta a prueba. La afición de Pumas sueña con ver a su equipo peleando el título de campeón en este cierre de año. El mes de noviembre dictará sentencia para el proyecto auriazul en un Apertura 2026 inolvidable.