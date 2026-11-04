Estos son los PUNTOS que Pumas necesita para colarse a la Liguilla; a estos clubes enfrentará en el cierre de torneo

Pumas se encuentra en estado de emergencia, pues después de 15 fechas disputadas se encuentra fuera de los puestos que dan un pase a la Liguilla del futbol mexicano, lo cual es un retraso importante respecto a la temporada pasada en donde fueron subcampeones del Clausura 2026.

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Y es que, a diferencia de lo que fue el torneo pasado en donde llegaron a la gran final de la mano de Efraín Juárez, en este torneo Pumas, con Esteban Solari al mando, ya no depende de sí mismo para acceder a la Liguilla, por lo que esto tiene que pasar para que dispute la fiesta grande del balompié azteca.

¿Cuántos puntos necesita Pumas para acceder a la Liguilla del futbol mexicano?

Históricamente, el promedio para acceder a la Liguilla como octavo lugar de la tabla general va de los 24 a los 26 puntos. Esta cantidad de unidades se registra solamente cuando la Liguilla se juega con ocho equipos, pues cuando la cantidad asciende a 10 el promedio de puntos también disminuye.

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Concentrados en el objetivo, ganar el sábado ⚽️🔥 #SiemprePumas https://t.co/r0BVSQaPqW — PUMAS (@PumasMX) November 3, 2026

Bajo este escenario, Pumas tendría que hacer un mínimo de 24 unidades y, además, esperar a que otras instituciones, como Querétaro, Santos, Monterrey y Tijuana, tropiecen en algunos de sus encuentros para buscar su pase a la Liguilla prácticamente por la puerta de atrás.

¿A qué equipos enfrentará Pumas en este cierre del torneo regular?

A Pumas, como al resto de los equipos de la primera división mexicana, le restan solamente dos partidos para culminar la temporada regular. Bajo este escenario, un punto a favor es que los universitarios sumaron en su último compromiso fuera de casa luego de derrotar a la Franja del Puebla.

Desafortunadamente para su causa, los duelos que tendrá en el Olímpico Universitario será frente a candidatos al título. El primero de ellos será contra el Club América el 7 de noviembre a las 9 de la noche, mientras que el segundo será el 21 del mismo mes frente a Rayados, todo esto en punto de las 20:00 horas.