Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Henry Martín tenía una oferta para irse de Club América y la rechazó por lealtad a Las Águilas

El capitán azulcrema explicó sus motivos para permanecer en Coapa tras rechazar una oferta millonaria

Henry Martín tenía una oferta para irse de Club América y la rechazó por lealtad a Las Águilas
Henry Martín tenía una oferta para irse de Club América y la rechazó por lealtad a Las Águilas|Club América

Escrito por: José Alejandro | DR

Henry Martín confirmó que recibió una oferta millonaria del futbol de Arabia Saudita, pero decidió continuar con las Águilas. El atacante, quien tiene un precio menor al de sus compañeros, explicó que por su cabeza nunca pasó abandonar la institución, pues su objetivo es ampliar su legado con el Club América y conquistar más títulos.

La oferta que rechazó Henry

Durante la entrevista con Claro Sports, el delantero reconoció que recibió propuestas para continuar su carrera fuera de México. Sin embargo, no reveló los nombres de los equipos interesados ni los montos económicos que le ofrecieron. Martín, quien estudió una carrera universitaria, explicó que su prioridad siempre fue permanecer con el conjunto de Coapa.

Henry Martín oferta América
El delantero reconoció que recibió propuestas para continuar su carrera fuera de México.|Club América

“En mi cabeza siempre fue querer ganar más con este escudo, querer ganar más con la institución, hacer mi legado en el equipo todavía más grande”, mencionó el yucateco en la entrevista.

TE PUEDE INTERESAR:

En pláticas, renovación de Martín

Durante la misma entrevista, el jugador confirmó que existen pláticas sobre una renovación, aunque señaló que el dinero y la duración del contrato no representan sus principales preocupaciones, ya que su prioridad consiste en marcar goles y ayudar al equipo a conseguir más trofeos.

El atacante atravesó una etapa complicada por distintas lesiones, que limitaron su participación durante varios meses. Sus problemas físicos fueron molestias musculares y afectaciones en el tendón de Aquiles, la rodilla y el muslo. El futbolista reconoció que ese periodo afectó su estado físico y emocional, hasta el punto de llevarlo a considerar el retiro.

Estadísticas de Henry con el América

Martín suma 6 goles y 2 asistencias en 8 partidos con el Club América durante el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El delantero acumula 658 minutos en el torneo y destaca por su actuación ante Necaxa, rival al que marcó un triplete en la victoria azulcrema por 4-2.

Tags relacionados
Lo Más Destacado de la Liga MX | Notas Club América

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
TIGRES VS TOLUCA LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Toluca LIVE PREVIO

7:50 p. m.
TIGRES VS TOLUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Toluca EN VIVO

8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
BORREGOS CCM VS BURROS BLANCOS FECHA.jpg

ONEFA|Borregos CCM vs Burros Blancos

3:50 p. m.
10 OCT
JUÁREZ VS XOLOS LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Juárez vs Tijuana Live Previo

4:25 p. m.
10 OCT
JUÁREZ VS XOLOS FECHA (1).jpg

Liga BBVA MX| Juárez vs Tijuana EN VIVO

4:48 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca| Miguel “Piolín” Martínez vs Nahuel Boncompagni Live Previo

10:20 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Miguel “Piolín” Martínez vs Nahuel Boncompagni

10:55 p. m.
10 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
12 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
12 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
12 OCT
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

6:58 p. m.
12 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
12 OCT