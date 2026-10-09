Henry Martín tenía una oferta para irse de Club América y la rechazó por lealtad a Las Águilas

Henry Martín confirmó que recibió una oferta millonaria del futbol de Arabia Saudita, pero decidió continuar con las Águilas. El atacante, quien tiene un precio menor al de sus compañeros, explicó que por su cabeza nunca pasó abandonar la institución, pues su objetivo es ampliar su legado con el Club América y conquistar más títulos.

La oferta que rechazó Henry

Durante la entrevista con Claro Sports, el delantero reconoció que recibió propuestas para continuar su carrera fuera de México. Sin embargo, no reveló los nombres de los equipos interesados ni los montos económicos que le ofrecieron. Martín, quien estudió una carrera universitaria, explicó que su prioridad siempre fue permanecer con el conjunto de Coapa.

El delantero reconoció que recibió propuestas para continuar su carrera fuera de México.|Club América

“En mi cabeza siempre fue querer ganar más con este escudo, querer ganar más con la institución, hacer mi legado en el equipo todavía más grande”, mencionó el yucateco en la entrevista.

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En pláticas, renovación de Martín

Durante la misma entrevista, el jugador confirmó que existen pláticas sobre una renovación, aunque señaló que el dinero y la duración del contrato no representan sus principales preocupaciones, ya que su prioridad consiste en marcar goles y ayudar al equipo a conseguir más trofeos.

El atacante atravesó una etapa complicada por distintas lesiones, que limitaron su participación durante varios meses. Sus problemas físicos fueron molestias musculares y afectaciones en el tendón de Aquiles, la rodilla y el muslo. El futbolista reconoció que ese periodo afectó su estado físico y emocional, hasta el punto de llevarlo a considerar el retiro.

Estadísticas de Henry con el América

Martín suma 6 goles y 2 asistencias en 8 partidos con el Club América durante el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El delantero acumula 658 minutos en el torneo y destaca por su actuación ante Necaxa, rival al que marcó un triplete en la victoria azulcrema por 4-2.