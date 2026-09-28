Henry Martín es el rey de los hat tricks, pero su precio en el mercado es mucho menor al de otros compañeros

Henry Martín fue el héroe del América durante la Jornada 10 del Apertura 2026. El delantero se despachó con un triplete para ayudar a su equipo y así derrotar por 4-2 a Necaxa, siendo Miguel Borja el autor del tanto restante. A pesar de su capacidad goleadora, Henry cuenta con un valor de mercado extremadamente bajo comparado a otras figuras.

De acuerdo a los datos ofrecidos por Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado, su carta está tasada en apenas 1.8 millones de euros. Esta cifra lo coloca muy lejos de los puestos más altos de la tabla, donde por ejemplo, jugadores como Alejandro Zendejas tienen un valor de 9 millones de euros en el mercado. Así sucede con el resto de figuras.

El valor de Henry Martín comparado a otras figuras de la Liga BBVA MX

El precio del delantero mexicano se encuentra en uno de los puntos más bajos de su carrera. Si lo comparamos con otros delanteros del futbol mexicano, pierde con la mayoría. Por ejemplo, Nicolás Ibáñez de Cruz Azul tiene un valor de mercado de 2 millones de euros, apenas por encima de Henry Martín.

|Crédito: Instagram/@nico.ibanez7

Ricardo Marín, delantero de Chivas, también lo supera con creces, alcanzando los 3.5 millones de euros en el mercado. Ni hablar de los atacantes de Pumas, donde Juninho cuesta 4 millones de euros y Robert Morales está tasado en 7 millones de euros, una diferencia abismal respecto al valor de Henry.

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Esto también se repite en jugadores que juegan fuera de los equipos más fuertes de México. Por ejemplo, Alí Ávila y Mateo Coronel, ambos de Querétaro, cuestan 3.5 millones y 3 millones de euros respectivamente. Julián Carranza, centrodelantero del Necaxa, alcanza los 5 millones de euros en el mercado. Delanteros como Lucas Di Yorio y Eduardo Aguirre de Santos Laguna también lo superan con 2 millones de euros cada uno.

Alí Ávila, jugador de Querétaro|Crédito: @Club_Queretaro / X

¿Cuántos tripletes anotó Henry Martín en su carrera?

Henry Martín suma cuatro tripletes en su carrera profesional, todos con el América. El primero llegó en febrero de 2018 contra Lobos BUAP. Después marcó tres goles ante Veracruz en noviembre de 2019 y repitió frente a Mazatlán en enero de 2023.

El cuarto llegó este pasado domingo 27 de septiembre contra Necaxa, en la victoria 4-2 de las Águilas. Pasaron tres años y ocho meses desde su anterior triplete. Dos de sus tres goles ante los Rayos fueron de penal.