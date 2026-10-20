HORA EXACTA para ver Chivas vs Necaxa por la Jornada 13 del Apertura 2026; clima y cómo llegar al Estadio Akron en transporte publico

Las Chivas de Guadalajara reciben a los Rayos del Necaxa a las 18:07 horas (Tiempo del Centro de México) en el Estadio Akron, con la urgencia de sumar tres puntos vitales para sus aspiraciones en el certamen. El partido corresponde a la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y se jugará en un clima de alrededor de los 23 a 21 grados con cielo nublado.

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¿Cómo llegan Chivas y Necaxa al encuentro?

Guadalajara suma un mes sin ganar tras cuatro partidos (E3, P1), periodo en el que igualó ante América y Atlas. Aunque marchan dentro de los primeros cinco lugares con récord de cinco triunfos en 12 partidos (E5, P2), dejar puntos compromete sus opciones de Liguilla. El conjunto de Gabriel Milito busca aprovechar la localía, recinto donde ha conseguido tres de sus victorias del torneo.

Por su parte, Necaxa mantiene su crisis deportiva pese a la llegada de Juan Reynoso al banquillo (E1, P3). Los hidrocálidos sufrieron su séptima derrota tras caer ante Atlas, ubicándose como el segundo equipo más perdedor y más goleado del certamen (25 goles recibidos).

Clima de hoy para el partido Guadalajara vs Necaxa

De acuerdo con el pronóstico para hoy en el Estadio Akron, se esperan condiciones mayormente nubladas por la tarde con una temperatura máxima de 23°C y mínima de 21°C, además de una baja probabilidad de lluvia y con viento suave del este, ideal para disfrutar el futbol.

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¿Cómo llegar al Estadio Akron en transporte público?

Para la afición que planee asistir en transporte público, existen las siguientes alternativas de conectividad: