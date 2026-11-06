Jared Borgetti abrió el camino para los mexicanos en la Premier League: así fue su aventura en Inglaterra

En el verano de 2005, el fútbol mexicano escribió una de sus páginas más trascendentales en el mercado de pases del viejo continente. Jared Borgetti, consagrado como uno de los rematadores más letales de la Selección Mexicana y figura histórica de Santos Laguna, dio el salto definitivo al balompié británico. Su fichaje por el Bolton Wanderers de la Premier League rompió una barrera histórica para los futbolistas de nuestro país.

Hasta ese momento, ningún jugador nacido en México había disputado un solo minuto en la máxima categoría del fútbol inglés, considerada la liga más física y exigente del planeta. La llegada del “Zorro del Desierto” abrió una ventana de oportunidad invaluable para las generaciones posteriores de atacantes nacionales en el Reino Unido.

Así fue el paso de Jared Borgetti por la Premier League

Borgetti no tardó en demostrar el instinto goleador y el impecable remate de cabeza que lo caracterizaron durante toda su trayectoria profesional. Su debut oficial en el Bolton Wanderers se produjo en septiembre de 2005 en un duelo frente al Besiktas por la Copa de la UEFA, donde rápidamente dejó su firma en el marcador.

A pesar de no contar con la titularidad indiscutida en el esquema táctico del técnico Sam Allardyce, el artillero sinaloense fue una pieza sumamente efectiva como recambio ofensivo. En la Premier League anotó goles importantes frente a rivales como el Charlton Athletic y el Manchester City, ganándose el respeto y el cariño constante de la afición del Reebok Stadium.

Cifras de Jared Borgetti en un paso histórico por Inglaterra

Durante su estancia de una temporada con los “Trotters”, Jared Borgetti registró un total de 7 goles oficiales en 32 partidos disputados entre la liga, la FA Cup, la League Cup y la Copa de la UEFA. Su efectividad goleadora en minutos jugados reflejó la enorme jerarquía del delantero azteca para competir al máximo nivel europeo.

El paso del mítico número nueve por suelo británico pavimentó el terreno para el posterior arribo de nombres ilustres como Javier “Chicharito” Hernández, Carlos Vela y Raúl Jiménez. La travesía de Borgetti con el Bolton Wanderers demostró que el talento mexicano poseía la capacidad táctica para triunfar en el emparrillado inglés. Su aventura en Inglaterra permanece como un hito de orgullo para la historia del deporte nacional.