José Mourinho no necesitó esperar al silbatazo inicial para reconocer la dificultad del encuentro. El entrenador del Real Madrid puso a Javier Aguirre en el centro de su preocupación antes de visitar al Valencia en Mestalla, en un partido que marcará el regreso del mexicano a LaLiga después de su etapa al frente de la Selección Mexicana.

“Me da miedo el partido de mañana. Miedo entre comillas”, dijo Mourinho durante la conferencia de prensa previa al encuentro. El portugués explicó que su inquietud no está relacionada con el parón de selecciones, sino con un rival que tuvo toda la semana para preparar el compromiso y cuenta con un entrenador que conoce bien el campeonato español.

“Es uno de los partidos más difíciles de toda la Liga. Un entrenador que es muy difícil, un hombre con mucha experiencia vivida, que sabe perfectamente lo que quiere como filosofía para sus equipos. Será un partido durísimo para nosotros” — José Morinho

.

Mourinho también describió una de las características que, desde su perspectiva, hacen peligroso al equipo de Aguirre. El mexicano, dijo, no está preocupado por conseguir una actuación vistosa, sino por encontrar la manera de ganar.

“Está preocupado en ganar el partido sea como sea”, señaló.

🎙️Mourinho en la previa del #ValenciaMadrid…



“Me da miedo el partido de mañana contra un equipo fresco, con una semana para preparar el partido, con un entrenador que no está preocupado por jugar bien o jugar mal, sino por ganar”. @Radioesport914 pic.twitter.com/xFzYXRPHGG — La Grada (@lagrada914) November 6, 2026

Mourinho advierte sobre el Valencia del Vasco

El Real Madrid llega después de disputar un compromiso de Champions League ante el AEK de Atenas y cuenta con menos tiempo de recuperación que el Valencia. Mourinho reconoció que su equipo tuvo que permanecer en Madrid para recuperar horas de descanso y administrar los minutos de sus futbolistas.

Aguirre, en cambio, dispuso de una semana para preparar el encuentro. El técnico mexicano conoce bien el escenario y la competencia. Valencia lo contrató en septiembre de 2026, después de su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana y de una carrera que incluye seis equipos anteriores en el futbol español.

El regreso del Vasco a LaLiga

Aguirre vuelve a una liga que conoce desde hace más de dos décadas. Su recorrido en España comenzó con Osasuna, equipo al que condujo hasta la clasificación para la Champions League. Después dirigió al Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

El Valencia representa su séptima experiencia en los banquillos españoles. Su misión inmediata es devolver estabilidad a un club que inició la temporada con dificultades y que busca alejarse de la zona baja de la clasificación.

El regreso también lo coloca frente a uno de los entrenadores con los que construyó una rivalidad breve, pero con antecedentes suficientes para alimentar la previa. Mourinho y Aguirre se enfrentaron cinco veces en partidos oficiales de LaLiga, durante la primera etapa del portugués en el Real Madrid.

Mourinho vs. Aguirre, el cara a cara

El historial entre ambos técnicos registra dos victorias para Mourinho, una para Aguirre y dos empates. El mexicano consiguió su triunfo más recordado en abril de 2011, cuando el Zaragoza derrotó 3-2 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

19 dic. 2010 Real Madrid vs. Zaragoza 1-0 30 abr. 2011 Real Madrid vs. Zaragoza 2-3 28 ago. 2011 Zaragoza vs. Real Madrid 0-6 16 dic. 2012 Real Madrid vs. Espanyol 2-2 11 may. 2013 Espanyol vs. Real Madrid 1-1

Balance: Mourinho, dos victorias; Aguirre, una; dos empates.

El historial de Aguirre ante el Real Madrid es más amplio que sus enfrentamientos directos con Mourinho. En 27 partidos contra el conjunto blanco, el mexicano registra cuatro victorias, siete empates y 16 derrotas, de acuerdo con el recuento publicado antes del encuentro.